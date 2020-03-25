12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон показал, как люди «сходят с ума» на карантине (фото)
Веселая серия снимков из Литвы.
Коммерческий фотограф Адас Василяускас из Литвы на время карантина остался без работы, но парень не унывает. Он взял беспилотник, который использует для съемок свадеб, и сделал целую серию снимков сограждан просто через окна их квартир.
Сперва Адас фотографировал только семьи своих друзей. Но снимки, размещенные в соцсетях, очень быстро стали популярными. Внезапно многие незнакомые люди захотели, чтобы Василяускас показал их «непростые карантинные будни».
«Я считаю, эти забавные фотографии напоминают всем, что сидеть на карантине тоже может быть весело», — говорит фотограф.
Анна Лысенко