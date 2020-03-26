Глобальная распродажа: на AliExpress нашли вещи, которые все забывают купить

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Почему стоит купить: Беспроводные наушники по демократичной цене с отличными параметрами. Вес зарядного бокса вместе с наушниками — 35 г. Время до полной зарядки — полтора часа. Работают на дистанции до десяти метров. Отлично крепятся и не выпадают во время занятий спортом. Единственный минус — отсутствие влагозащиты.
Что пишут в отзывах: Хорошие наушники, вроде бы оригинал, функционируют без проблем, в комплекте был шнур, дополнительные резинки и наклейка на телефон с поздравлением. Спасибо!
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Почему стоит купить: Это универсальная маска с фильтром из активированного угля за символическую цену. Она подойдет как для походов за продуктами во время карантина, так и для защиты от пыли и выхлопов. Отличный помощник во время бега или езды на велосипеде.
Что пишут в отзывах: Покупал для бега зимой, как раз вовремя пришла. Если кто-то хочет для кардионагрузки, то эта маска не подойдет. Если нужна маска для пылезащиты — норм, либо чтобы не надышаться холодным воздухом. С продавцом не общался, только через обработку заказа. Всем доволен, резиной не воняет.
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Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато usb-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.
Что пишут в отзывах: Хороший стимулятор. Из 3 уровней мощности для малых групп мышц используется в основном минимальный, для больших групп — средний. Упаковано хорошо, дошел быстро.
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Почему стоит купить: Очень недорогая, но стильная и громкая беспроводная колонка. Благодаря небольшому весу и размеру ее можно носить с собой повсюду, брать на пикник или в поход. Отличный подарок за небольшие деньги.
Что пишут в отзывах: Колонка крохотная, но действительно громкая, приходит в упаковке для продажи, в комплекте ремешок и инструкция на китайском, колонка тоже разговаривает на китайском. Заряжается от microUSB, который не входит в комплект.
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Почему стоит купить: Классные, красивые, легкие и удобные. Не скользят и долговечные. Подошва сделана из пяти различных материалов, и производитель обещает, что она не будет изнашиваться. Особая конструкция защищает лодыжку, так что в этих кроссовках у вас будет меньше шансов подвернуть ногу. А еще у них есть светоотражающие элементы, а значит в них не страшно ходить/бегать по вечерам.
Что пишут в отзывах: Упакованы нормально, качество отличное, нитки не торчат, отлично облегают ногу. После обычных кроссовок необычное ощущение, очень лёгкие кроссы.
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Почему стоит купить: Если вы уже некоторое время вынужденно работаете из дома, вы знаете, как начинают себя чувствовать спина и шея после дней, проведенных с компьютером на кухонном стуле или на диване. Почувствовать себя пободрей и посвежей поможет массажер для шеи. Работает на батарейках и имеет несколько режимов для разных уровней усталости.
Что пишут в отзывах: Заказ пришел за три недели, упакован в пупырку и картонный конверт. Мне понравилось, чувствую реальное облегчение в шейном отделе. По воздействию похоже на физиопроцедуру.
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Почему стоит купить: Когда закончится карантин, вам точно захочется позаниматься спортом или побегать. Вот тут-то вам и пригодится специальная футболка. Почему она лучше, чем обычная футболка из ближайшего магазина? Все очень просто — она моментально впитывает, моментально сохнет, а еще и дышит. То, что надо.
Что пишут в отзывах: Футболка классная. Очень доволен. Все соответствует заказу (цвет, размер). Продавец все отправил быстро.
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Почему стоит купить: Если ролик для пресса вам почему-то не нравится, а пресс накачать хочется, можно попробовать этот мини-тренажер. Тренажер прост в использовании, крепится к полу присоской и регулируется по высоте.
Что пишут в отзывах: Тренажер соответствует описанию, правда, не прилипает к паркету.
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Почему стоит купить: Это универсальное зарядное устройство для Android и iPhone. Заявленная емкость батареи — 10 тыс. mAh. Этого хватает, чтобы зарядить среднестатистический смартфон трижды. Устройство ультратонкое и с очень стильным дизайном. Можно заряжать два гаджета одновременно.
Что пишут в отзывах: Заказывал дочери на Новый год. Пришёл с зарядкой 71%. Полностью его разрядили, потом поставили на зарядку, и заряжался он до ста процентов почти сутки. После полной зарядки павербанка начали заряжать телефон дочки, ёмкость её аккумуляторной батареи телефона 3000 мА. Павербанка хватило на три с половиной заряда, так что можно считать, что заявленные 10 тыс. мА настоящие. Дочка довольна — папа счастлив. Рекомендую продавца.
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Почему стоит купить: Резинки способны заменить собой целый тренажерный зал. И занимают очень мало места, удобно хранить. С ними можно делать кучу самых разнообразных упражнений на разные группы мышц и разные части тела. Можно купить сразу несколько резинок с разной степенью натяжения. Подойдут как новичкам, так и продвинутым спортсменам.
Что пишут в отзывах: Соответствует описанию, собираюсь заказать еще. Идеально подходит для йоги и каждодневных занятий.
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Почему стоит купить: Совершенно необходимая вещь осенью и зимой, которую постоянно забываешь купить. Можно остановиться именно на этом недорогом портативном варианте с постоянной температурой и дезодорированием.
Что пишут в отзывах: Хорошая сушилка, стильная и качественная. Есть три режима работы: 3 часа, 6 часов и 9 часов, что очень удобно! Продавец положил переходник! Спасибо большое! Товаром довольна!
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Почему стоит купить: Пригодится, даже если вы не занимаетесь йогой, а просто делаете (или собираетесь начать делать) упражнения дома на полу. На полу жестко и неудобно, мы пробовали. С ковриком — гораздо лучше. Коврик изготовлен из экологически чистых материалов и продается вместе с удобной сумкой для его переноски.
Что пишут в отзывах: Отличное качество, мега быстрая доставка. Полностью отслеживаемый трек. Без посторонних запахов и каких-либо повреждений, чехол в комплекте, не скользит.
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Почему стоит купить: Мужские носки с яркими, необычными рисунками — последний писк моды. Символическая цена для хлопка и большой выбор расцветок. За заказ от 10 пар производитель обещает дополнительную скидку.
Что пишут в отзывах: Заказывала 12 пар, приехали одной посылкой, каждая в индивидуальной упаковке. Хорошо тянутся, качественный, яркий рисунок, хорошая резинка, не сползают. Немного пахнут, но не критично. С продавцом не общалась.
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Почему стоит купить: Не беспроводная зарядка, но все равно очень удобная, а главное — недорогая. Магнитный кабель — это обычный провод с разъемом USB с одной стороны и контактной площадкой с мощным магнитом — с другой. В порт телефона или планшета для зарядки вставляется еще один магнит. Два магнита притягиваются на расстоянии от 1 до 5 сантиметров и заряжают девайс. Кабель подходит как для Android, так и iPhone: для разных разъемов у него разные насадки. Такой способ зарядки хорош тем, что порт смартфона изнашивается меньше.
Что пишут в отзывах: Качественный шнур, эластичный, насадка держится хорошо, светится синим при использовании. Мне показалось, что заряжает медленнее оригинального. А так отличный шнур.
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Почему стоит купить: Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.
Что пишут в отзывах: Пришло в плотном картоне, всё аккуратно упаковано. Качество отличное! В комплекте два чехла, плюс подарок — небольшой брелок.
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Почему стоит купить: Производитель устроил распродажу незаменимой вещи в хозяйстве. Перчатки плотные и хорошо облегают руку. Они подойдут для работы в саду, огороде, гараже или во время ремонта. Можно выбрать разные цвета. Действует дополнительная скидка для заказа от 12 пар.
Что пишут в отзывах: Резиновые перчатки с двойной пропиткой, упакованы отлично, в целлофановой двойной упаковке, описание было точным, понятным. На рукаве перчатки резинка хорошо прошита, плотно облегают руку, также запаха специфического не имеют особо. Продавец отличный, советую!
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Почему стоит купить: Не только полезно, но и красиво. Увлажнитель выполнен в форме стильной вазы с подсветкой. Это пластик, который имитирует дерево. Он украсит гостиную или выполнит роль ночника в спальне. Можно покупать в подарок.
Что пишут в отзывах: Спасибо продавцу, товар пришел быстро, коробка и диффузор без повреждений, работает на ура. Закажу еще один в подарок. Плохо, что нет инструкции на русском, но не критично. В принципе, понятно.
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Почему стоит купить: Это беспроводная зарядка за небольшие деньги для моделей Samsung и iPhone, которые поддерживают стандарт Qi. Брендовые аналоги будут стоить намного дороже. У нее небольшой размер и стильный дизайн. Максимальная выходная мощность — 10 Вт. В принципе, это всё, что вам необходимо для максимально быстрой беспроводной зарядки девайса.
Что пишут в отзывах: Быстрая отправка. Упаковка отличная, товар пришел целым. По зарядке: качество материалов и изготовления хорошее, никаких заусенцев и прочего, тактильно приятно держать в руках. При подключении горит зеленая подсветка, при зарядке — синяя. Заряжал Galaxy Note 9 и Iphone 8, время зарядки на треть медленнее, чем по проводу, но, учитывая цену зарядки, вполне терпимо. Нагрев умеренный, телефоны немного лишь теплые. Никаких посторонних звуков зарядная станция не создает, можно оставлять на ночь. В целом, если задача сэкономить, то можно брать.
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Почему стоит купить: Универсальная вещь, незаменимая на даче, в походе, на пикнике, рыбалке или в дороге. Чтобы не носить с собой целый ящик инструментов, можно взять всего один мультитул из нержавейки. Здесь есть ножницы, открывалка, ножи, отвертки с набором насадок, плоскогубцы и другие незаменимые приспособления.
Что пишут в отзывах: Мультитул знатный. Качеством вполне доволен. То, что ожидал. Не люфтит, пружинка в норме. Единственный косяк — это отвертка, переходник для бит одевается на крестовую отвёртку и болтается, как в проруби. Но меня отвёртка не интересует.
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Почему стоит купить: Отличная вещь, чтобы прокачать пресс, не выходя из дома. Компактный, не занимает много места и позволяет заниматься даже в очень ограниченном пространстве. Не скользит по полу. Поможет проработать не только пресс, но и другие мышцы.
Что пишут в отзывах: Покупал для друга, он пользуется и очень доволен.
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Почему стоит купить: Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.
Что пишут в отзывах: Инструмент выше всяких похвал! Для использования в гараже и дома просто идеален. Могу смело рекомендовать для бытового использования. Продавцу спасибо и службе доставки тоже. Пока очень доволен.
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Почему стоит купить: Когда спортзалы и бассейны закрыты на карантин, йога остается одним из видов спорта, которым можно заниматься дома и самостоятельно. А значит, вам нужен специальный удобный бесшовный костюм для йоги. Карантин закончится, а костюм всегда пригодится вам в спортзале, на пробежке или дома. В конце концов, он просто красивый.
Что пишут в отзывах: Качество супер. Пришло примерно через месяц, швы ровные, ткань очень мягкая и плотная.
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Почему стоит купить: Эта зубная щетка обойдется намного дешевле, чем щетки известных брендов. При этом она не уступает по качеству, легкая, компактная, водонепроницаемая и служит долго. Можно выбрать розовый или темно-синий цвет.
Что пишут в отзывах: Щётка отличная, всем советую, кто ищет ультразвуковую. Доставка быстрая, и упаковано хорошо. Продавец общительный, положил подарок. Берите, не пожалеете. Буду заказывать ещё.
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Почему стоит купить: Это набор базовых инструментов для маникюра из нержавеющей стали по очень демократичной цене. В комплект входят ножнички, лопатка, пилочка, клиппер и пинцет. Благодаря стильной упаковке отлично подойдет для подарка.
Что пишут в отзывах: Лаконичный маникюрный набор, скорее, для мужчин. Маникюрные ножницы прямые, острые с безопасными концами. Клиппер для ногтей острый, среднего размера, ручка без насечек и без пилки. Пользоваться удобно. Пинцет прямой, упругий, зачем-то намагниченный. Лопатка для кутикул прочная, с гладким наконечником. Пилка для ногтей тонкая, прогибается при надавливании, при желании можно согнуть без особых усилий. При работе такие усилия не требуются, поэтому пользоваться нормально. Несессер сделан из искусственной кожи, имеет слабый незначительный запах.
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Почему стоит купить: Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.
Что пишут в отзывах: Пришло все в целости и сохранности раньше установленного срока! По виду прям как на фото, внутри уплотняющая резинка.