Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
12Европейские автомагистрали сковали пробки
12:42 (мск), источник: ТАСС

МИД России опубликовал список вывозных рейсов для россиян

При этом этот перечень еще будет обновляться.

Коронавирус COVID-19
13:52 (мск)Принц Чарльз заразился коронавирусом
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано428 405+44 461
Скончалось19 119+2 525
Выздоровело109 462+7 551
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МИД РФ опубликовал во вторник перечень рейсов, которыми будут вывозиться российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, размещенном в среду в Facebook.

Полезные сервисы на карантине
Лайфхаки для жизни в изоляции

В перечень входят рейсы из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Вьетнама, Доминиканы, Египта, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Лаоса, Нидерландов, Португалии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Филиппин и Эфиопии.

«Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных», — добавили в МИД РФ.

«Убедительная просьба проверять информацию по выезду из каждой страны на официальных ресурсах, таких как официальные сайты авиакомпаний, сайты и аккаунты российских посольств и генеральных консульств в социальных сетях, а также интернет-ресурсы Министерства транспорта России и Росавиации», — указали в министерстве.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
 Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
На домашнем карантине из-за коронавируса оказалась треть жителей планеты
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи
Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 человек
Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Ученые прокомментировали смерть китайца от хантавируса
Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам
Фото тюленей-крабоедов победило в международном конкурсе
Саре Джессике Паркер — 55: вспоминаем ее роли и коронные фразы
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
Автопром в России останавливается из-за вируса (но не весь) В связи с пандемией коронавируса крупнейшие автоконцерны закрывают свои заводы по всему миру. Теперь пришла очередь российских предприятий
Кино
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата Актриса снялась в фильме «Китобой»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Одиночество и обида 225
нужны помидоры и тапки.. 158
Как сделать самостоятельно санитайзер-антисептик и как врачи отличают ОРВИ от короновируса 143
Лимонные маффины. 143
Леди
Муцениеце не исключает, что вернется к Прилучному Актриса поделилась своими мыслями в новом интервью.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь