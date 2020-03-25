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13:28 (мск), источник: РИА Новости

Ученые прокомментировали смерть китайца от хантавируса

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ученый, специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк в Twitter пояснила, что передача хантавируса от человека к человеку является редким явлением.

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Источник: jarmoluk/СС0

Кроме того, она напомнила, что заболевание появилось еще в середине прошлого века во время Корейской войны. По ее словам, вакцина против хантавируса существует и призвала не паниковать.

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Вирусолог из Уханьского Университета Ян Чжаньцю назвал возможность заражения других пассажиров автобуса, в котором от хантавируса погиб мужчина, маловероятным.

«В отличие от COVID-19 хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему», — подчеркнул он в беседе с Global Times.

Однако, по его словам, вирус может передаться другим через экскременты и кровь зараженного.

Вирусолог пояснил, что не стоит беспокоиться о хантавирусе, так как заболевание поддается профилактике и контролю. Кроме того, распространенность хантавируса в городах очень низкая, главным образом оно встречается в сельской местности.

Хантавирус, отметил он, может повредить функции печени, почек и других органов, а также вызвать лихорадку и обширное кровотечение.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина умер от хантавируса. Он ехал на работу на заказном автобусе.

Чаще всего заражение происходит при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Передача от человека к человеку нехарактерна для хантавирусов. Такие случаи встречались только в Чили и в Аргентине.

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