13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото тюленей-крабоедов победило в международном конкурсе
Жюри также отметило лучшие работы в нескольких категориях.
Фотография
Автор снимка — французский фотограф Флориан Леду. Он сфотографировал тюленей во время поездки в Антарктиду, почти сразу после того, как судно, на котором он приплыл, встало на якорь.
Снимок был сделан в 4 часа утра с помощью дрона. В это время в Антарктиде уже светило солнце. Тюлени, позавтракав, спокойно отдыхали на льду.
Всего на конкурс прислали 7 тысяч заявок из 117 стран.
Анна Лысенко