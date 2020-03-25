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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото тюленей-крабоедов победило в международном конкурсе

Жюри также отметило лучшие работы в нескольких категориях.

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Фотография тюленей-крабоедов на льдине победила в новом фотоконкурсе Nature TTL Photographer of the Year, сообщает официальный сайт состязания.

Автор снимка — французский фотограф Флориан Леду. Он сфотографировал тюленей во время поездки в Антарктиду, почти сразу после того, как судно, на котором он приплыл, встало на якорь.

Снимок был сделан в 4 часа утра с помощью дрона. В это время в Антарктиде уже светило солнце. Тюлени, позавтракав, спокойно отдыхали на льду.

Всего на конкурс прислали 7 тысяч заявок из 117 стран.

Анна Лысенко

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