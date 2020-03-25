15:05 (мск), источник: BBC News Русская служба
У принца Чарльза обнаружен коронавирус
У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус, сообщают представители королевской семьи. Его состояние остается хорошим.
У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно.
При этом жена принца Камилла, герцогиня Корнуольская, также была проверена на коронавирус, но заболевание у нее не найдено.
Принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии.
В заявлении представителей наследника престола также сказано: «От кого именно Принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности».
Последнее публичное мероприятие с участием принца Чарльза состоялось 12 марта. В тот же день он встречался с Елизаветой II.
«Здоровье Ее величества остается хорошим», — сказано в заявлении Букингемского дворца.
Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, — первый в очереди на британский престол. Ему 71 год.