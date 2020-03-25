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15:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

У принца Чарльза обнаружен коронавирус

У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус, сообщают представители королевской семьи. Его состояние остается хорошим.

Коронавирус COVID-19
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Инфицировано435 006+51 062
Скончалось19 624+3 030
Выздоровело111 358+9 447
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: AP 2020
У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно.
заявление представителей принца Чарльза
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При этом жена принца Камилла, герцогиня Корнуольская, также была проверена на коронавирус, но заболевание у нее не найдено.

Принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии.

В заявлении представителей наследника престола также сказано: «От кого именно Принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности».

Последнее публичное мероприятие с участием принца Чарльза состоялось 12 марта. В тот же день он встречался с Елизаветой II.

Однако согласно источникам, на которые ссылается агентство PA, по самым консервативным оценкам, принц Чарльз не мог заразить окружающих до 13 марта.

«Здоровье Ее величества остается хорошим», — сказано в заявлении Букингемского дворца.

Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, — первый в очереди на британский престол. Ему 71 год.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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