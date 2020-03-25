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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Ради кого я остаюсь дома»: знаменитости поддержали новый флешмоб

Самоизоляция как способ позаботиться о близких.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03

Голливудский актер Кевин Бейкон опубликовал в соцсетях обращение к своим друзьям и поклонникам, в котором объяснил, почему сейчас, во время пандемии коронавируса, важно дистанцироваться от других людей и оставаться дома на самоизоляции.

Актер также призвал своих коллег и подписчиков присоединиться к флешмобу #IStayHomeFor («Я остаюсь дома ради»). В рамках челленджа нужно написать, ради кого вы пошли на такие меры предосторожности. Сам Бейкон написал, что остается дома ради своей жены Киры Седжвик.

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Кевин Бейкон. “Я остаюсь дома ради Киры Седжвик”.

К флешмобу уже присоединились знаменитости, среди которых Натали Портман, Эмма Уотсон, Элтон Джон, Дэвид Бекхэм, Мили Бобби Браун, Шэрон Стоун и многие другие.

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Натали Портман. “Я остаюсь дома ради медицинских работников, ради друзей с иммунными проблемами, ради родственников и соседей. Ради моих беременных подруг и друзей с маленькими детьми”.
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Милли Бобби Браун. “Я остаюсь дома ради моей семьи, моей бабушки, ради уязвимых и пожилых”.
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Элтон Джон. “Я остаюсь дома ради Дэвида Ферниша, Захари и Элайджа”.
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Шэрон Стоун. “Я остаюсь дома ради моих детей, ради общества и матери-природы”.
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Эмма Уотсон. “Я остаюсь дома ради моей бабушки, мамы и лучшей подруги”.
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Дэвид Бекхэм. “Я остаюсь дома ради Виктории и моих детей”.
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Мэрайя Кери. “Я остаюсь дома ради своих любимых. Ради медицинских работников. Ради всего мира!”.

Екатерина Гура

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