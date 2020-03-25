«Ради кого я остаюсь дома»: знаменитости поддержали новый флешмоб

Голливудский актер Кевин Бейкон опубликовал в соцсетях обращение к своим друзьям и поклонникам, в котором объяснил, почему сейчас, во время пандемии коронавируса, важно дистанцироваться от других людей и оставаться дома на самоизоляции.
Актер также призвал своих коллег и подписчиков присоединиться к флешмобу #IStayHomeFor («Я остаюсь дома ради»). В рамках челленджа нужно написать, ради кого вы пошли на такие меры предосторожности. Сам Бейкон написал, что остается дома ради своей жены Киры Седжвик.
К флешмобу уже присоединились знаменитости, среди которых Натали Портман, Эмма Уотсон, Элтон Джон, Дэвид Бекхэм, Мили Бобби Браун, Шэрон Стоун и многие другие.
Екатерина Гура