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16:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко

Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус. Он пояснил, что причиной, по которой Лещенко оказался в больнице, стало двустороннее воспаление легких. «Все нормально с ним. Не дождутся», — заявил он.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано438 749+54 805
Скончалось19 674+3 080
Выздоровело111 431+9 520
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: Агентство «Москва»

Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил пародист, причиной, по которой Лещенко оказался в больнице, стало двустороннее воспаление легких.

Все нормально с ним. Не дождутся.
Владимир Винокур
юморист

Винокур также опроверг, что навещал певца. Он пояснил, что тот лежит в инфекционной больнице.

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24 марта стало известно, что Лещенко и его супруга Ирина госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Они попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких. Его госпитализировали в целях профилактики.

По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.

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