16:06 (мск), источник: Lenta.Ru
Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко
Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного
Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного
Как пояснил пародист, причиной, по которой Лещенко оказался в больнице, стало двустороннее воспаление легких.
Все нормально с ним. Не дождутся.
Винокур также опроверг, что навещал певца. Он пояснил, что тот лежит в инфекционной больнице.
24 марта стало известно, что Лещенко и его супруга Ирина госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Они попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь
По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.