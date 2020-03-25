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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чехи и поляки на карантине общаются друг с другом с помощью баннеров

Их они вывешивают на границе.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03

До карантина в Европе жители пограничных городов Чески-Тешин (Чехия) и Цешин (Польша) ежедневно и беспрепятственно могли пересекать государственную границу по мосту через реку Ольше. Они встречались на работе, в транспорте, магазинах, а многих из них связывали дружеские и семейные связи. Но все изменилось после того, как государства в Европе стали закрывать границы из-за распространения коронавируса.

Изолированные друг от друга люди разлуки не выдержали, и уже через пару дней начали общаться с помощью баннеров, пишет издание Bielsko-Biała.

Плакат с надписью: «Я скучаю по тебе, чех» появился на польском берегу реки в середине марта, на следующий день жители чешского города ответили своим баннером: «А я по тебе, поляк».

Как написал один из организаторов акции Стефан Манька у себя на Facebook, с помощью таких посланий они хотели продемонстрировать единство и выразить поддержку.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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