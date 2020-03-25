Чехи и поляки на карантине общаются друг с другом с помощью баннеров

До карантина в Европе жители пограничных городов
Изолированные друг от друга люди разлуки не выдержали, и уже через пару дней начали общаться с помощью баннеров, пишет издание Bielsko-Biała.
Плакат с надписью: «Я скучаю по тебе, чех» появился на польском берегу реки в середине марта, на следующий день жители чешского города ответили своим баннером: «А я по тебе, поляк».
Как написал один из организаторов акции Стефан Манька у себя на Facebook, с помощью таких посланий они хотели продемонстрировать единство и выразить поддержку.
Екатерина Гура