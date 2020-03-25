На безлюдных улицах Сантьяго появилась пума (видео)

Очевидцы заметили на тротуаре молодую пуму. Животное, скорее всего, спустилось с холма Манкелуэ, который возвышается над городом. В ролике видно, что пума растеряна и не знает, куда ей идти дальше.
По сообщениям местных жителей, животное пробежало через несколько частных дворов и в итоге оказалась на территории школы. Полиция оцепила двор, и в животное выстрелили снотворным. Теперь его отправят в зоопарк для ветеринарного осмотра.
«Это подросток. Ему примерно полтора года, или год и два месяца. Судя по зубам, он здоров», — прокомментировал Андреа Цаиосси, директор зоопарка Сантьяго.
Анна Лысенко