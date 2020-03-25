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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

На безлюдных улицах Сантьяго появилась пума (видео)

Улицы столицы Чили, города Сантьяго, стали безлюдными из-за карантина. Но на них появился кое-кто другой.

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Очевидцы заметили на тротуаре молодую пуму. Животное, скорее всего, спустилось с холма Манкелуэ, который возвышается над городом. В ролике видно, что пума растеряна и не знает, куда ей идти дальше.

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По сообщениям местных жителей, животное пробежало через несколько частных дворов и в итоге оказалась на территории школы. Полиция оцепила двор, и в животное выстрелили снотворным. Теперь его отправят в зоопарк для ветеринарного осмотра.

«Это подросток. Ему примерно полтора года, или год и два месяца. Судя по зубам, он здоров», — прокомментировал Андреа Цаиосси, директор зоопарка Сантьяго.

Анна Лысенко

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