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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Уточнено время жизни коронавируса на поверхностях

Американские ученые сообщили, что коронавирусная инфекция может существовать на поверхностях в течение 17 дней. Такой вывод был сделан после изучения случаев заражения на круизных лайнерах, говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано441 187+33 702
Скончалось19 783+1 557
Выздоровело111 469+7 235
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:25 MSK, 25.03
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Специалисты выяснили, что РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в каютах пациентов спустя 17 дней после освобождения помещений. При этом следы коронавирусной инфекции были найдены в каютах пациентов, чье заболевание проходило как с симптомами, так и без видимых симптомов. После дезинфекции следы SARS-CoV-2 повторно обнаружить не удалось.

Согласно выводу специалистов, эти данные не могут гарантированно указывать на то, что заражение произошло через физический контакт с поверхностями. Однако в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что такая вероятность существует.
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В связи с этим медики строго рекомендовали отказаться от посещения круизных лайнеров и прочего туристического транспорта во время пандемии коронавируса. Ученые отметили, что большое скопление людей в закрытом помещении и интернациональный состав пассажиров увеличивают риск заражения. По информации CDC, на данный момент зафиксировано более 800 случаев получения COVID-19 на круизных кораблях, 10 человек умерли.

Один из случаев вспышки COVID-19 был зафиксирован на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартовался у берегов Японии в феврале. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров, включая 24 россиян. Опасное заболевание было выявлено у 705 человек. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Китая.

В феврале специалисты Университетской больницы Грайфсвальд выяснили, что потенциальный срок выживания коронавируса 2019-nCov на различных поверхностях составляет около недели. Некоторые из коронавирусов, которые могут инфицировать только животных, в условиях низкой температуры и высокой влажности могут выживать до 28 дней.

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