Коронавирус COVID-19: главные события 25 марта

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам
Им было 88 и 73 года. У погибших была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 и составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны.
С 17 по 23 марта на 7% выросли цены на сахар и на 2,8% — на гречневую крупу. На прошлой неделе именно на эти товары, среди прочих, отмечался ажиотажный спрос на фоне новостей о коронавирусе и ослаблении рубля.
У 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II, взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным. Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.
Часть поездов, которые не пользуются спросом, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.
Многие мировые столицы и крупные города закрыты на карантин в связи с распространением пандемии коронавируса, так или иначе затронувшей 182 страны мира. И это выглядит пугающе.
Италия, первой из европейских стран принявшая удар коронавируса, продолжает нести самые большие потери. Количество заразившихся к вечеру 24 марта достигло почти 70 тысяч, умерло более 6,8 тысяч человек. Итальянцы больше не поют на балконах по вечерам: им явно не до песен.
Каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в течение минувшей недели. В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники.
Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми, заявил мэр столицы Сергей Собянин. С 25 марта в городе будут закрыты все библиотеки и культурные центры.
Голливудские знаменитости поддержали флешмоб #IStayHomeFor («Я остаюсь дома ради»). В рамках челленджа нужно написать, ради кого вы пошли на такие меры предосторожности. К акции присоединились Натали Портман, Эмма Уотсон, Элтон Джон, Дэвид Бекхэм, Милли Бобби Браун, Шэрон Стоун и многие другие.