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20:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 25 марта

Президент Путин обратился к россиянам, гречка и сахар подорожали, а принц Чарльз подхватил инфекцию.

Коронавирус COVID-19
21:21 (мск)Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 60 тысяч
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано451 355+43 870
Скончалось20 498+2 272
Выздоровело112 518+8 284
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: Reuters

Путин выступил с обращением к россиянам

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Президент заявил, что голосование по Конституции отложено, объявлены беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса, а следующая неделя будет нерабочей.

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Им было 88 и 73 года. У погибших была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

В России выросло число зараженных коронавирусом

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 и составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны.

Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

С 17 по 23 марта на 7% выросли цены на сахар и на 2,8% — на гречневую крупу. На прошлой неделе именно на эти товары, среди прочих, отмечался ажиотажный спрос на фоне новостей о коронавирусе и ослаблении рубля.

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II, взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным. Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

Источник: AP

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Часть поездов, которые не пользуются спросом, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

Улицы многих городов опустели из-за коронавируса

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Многие мировые столицы и крупные города закрыты на карантин в связи с распространением пандемии коронавируса, так или иначе затронувшей 182 страны мира. И это выглядит пугающе.

Италия не дышит: репортаж из пустого Рима

Италия, первой из европейских стран принявшая удар коронавируса, продолжает нести самые большие потери. Количество заразившихся к вечеру 24 марта достигло почти 70 тысяч, умерло более 6,8 тысяч человек. Итальянцы больше не поют на балконах по вечерам: им явно не до песен.

Треть россиян жалуется на трудности работы из дома

Каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в течение минувшей недели. В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники.

Источник: РИА "Новости"

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необяза­тель­ные» контакты между людьми, заявил мэр столицы Сергей Собянин. С 25 марта в городе будут закрыты все библиотеки и культурные центры.

«Ради кого я остаюсь дома»: знаменитости поддержали новый флешмоб

Голливудские знаменитости поддержали флешмоб #IStayHomeFor («Я остаюсь дома ради»). В рамках челленджа нужно написать, ради кого вы пошли на такие меры предосторожности. К акции присоединились Натали Портман, Эмма Уотсон, Элтон Джон, Дэвид Бекхэм, Милли Бобби Браун, Шэрон Стоун и многие другие.

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20:50 (мск)© Ньюстюб
Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 19:25 MSK, 25.03
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