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20:08 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле разъяснили, на кого не распространяется указ о нерабочей неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели, с 30 марта по 3 апреля, нерабочей с сохранением зарплаты, действие документа не распространяется сотрудников ряда организаций, сообщается в среду на сайте Кремля.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: Reuters

Согласно указу, он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

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Федеральным органам власти, а также органам власти в регионах поручено от санитарно-эпидемиологической обстановки определить численность служащих, которые должны будут работать с 30 марта по 3 апреля, отмечается в тексте указа. Такое же поручение дано и СМИ.

О том, что следующая неделя в России будет нерабочей, Путин объявил ранее в среду, выступая с телеобращением к нации по поводу ситуации с COVID-19.

«Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — сказал он.

Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.
Владимир Путин

«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский «авось», — сказал Путин.

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