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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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20:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Собянин: рестораны и парки в Москве нужно закрыть на неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время следующей недели, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей из-за Covid-19, в городе будут введены новые ограничения.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: Агентство «Москва»

Закроют заведения общественного питания, торговые центры, парки, а также магазины, торгующие не товарами первой необходимости.

Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем.
Сергей Собянин
цитата по телеканалу ТВЦ

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — сказал он.

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Ранее в среду Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе, связанных с распространением коронавируса Covid-19. Согласно его указу, закрыться придется многим публичным учреждениям, но это пока не касается заведений общественного питания.

Ранее департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом, который при легкой форме заболевания предполагает не госпитализацию, а лечение на дому.

За последние сутки в России выявили 163 новых случая заболевания Covid-19.

Среди новых случаев 120 зарегистрированы в Москве, всего в городе коронавирус диагностирован у 410 человек.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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