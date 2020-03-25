Собянин: рестораны и парки в Москве нужно закрыть на неделю

Закроют заведения общественного питания, торговые центры, парки, а также магазины, торгующие не товарами первой необходимости.
Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем.
«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — сказал он.
Ранее в среду Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе, связанных с распространением коронавируса Covid-19. Согласно его указу, закрыться придется многим публичным учреждениям, но это пока не касается заведений общественного питания.
Ранее департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом, который при легкой форме заболевания предполагает не госпитализацию, а лечение на дому.
За последние сутки в России выявили 163 новых случая заболевания Covid-19.
Среди новых случаев 120 зарегистрированы в Москве, всего в городе коронавирус диагностирован у 410 человек.