Частные лаборатории приступают к тестированию на COVID-19 всех желающих

Обе лабораторные службы — «Гемотест» и «Хеликс» — прошли аккредитацию в Роспотребнадзоре, получили все нужные допуски и выполнять диагностику будут с помощью
Таким образом выполняется решение правительства максимально расширить тестирование, о чем на прошлой неделе сообщила
Список офисов, куда можно прийти, чтобы взяли мазок, уточнялся до последнего момента — 26 марта он должен быть опубликован на официальном сайте компании и будет дополняться по мере готовности и подключения других офисов сети. «Всего у нас 370 лабораторных центров по стране, в проекте будет задействовано 130», — пояснили «РГ» в компании.
«Гемотест» пока ориентируется на Москву и Московскую область. «Сдать анализ на инфекцию COVID-19 можно в двух офисах в Москве, а также в шести городах Подмосковья — Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово. 31 марта планируется запустить тестирование в Крыму, в Симферополе», — уточнили в компании.
Забор мазка обещают проводить с соблюдением всех необходимых мер безопасности: для приема пациентов с подозрением на коронавирус отведут специальные часы, разведут людей по времени (предполагается предварительная запись) и после каждого помещение продезинфицируют.
«В отделении будет находиться не более трех человек, чтобы не было скопления. Советуем воспользоваться предварительным заказом в личном кабинете на нашем сайте», — пояснила «РГ» директор по лабораторным технологиям «Гемотеста» Тамара Силкина.
При этом в «Хеликсе» уточнили, что планируется тестировать только людей, не имеющих симптомов заболевания. Перед процедурой им измерят температуру.
За результатом повторно приходить в лабораторию не понадобится — его пришлют по электронной почте, срок выполнения анализа — 1−2 дня.
Стоимость исследования различная: в «Гемотесте» тестирование вместе с забором мазка обойдется подороже — в 1900 рублей. В «Хеликсе» будет практически вдвое дешевле. В компании подчеркнули, что это для них социальный проект, поэтому лаборатория на этих исследованиях согласилась работать с нулевой рентабельностью. «Сам тест стоит 600 рублей, а стоимость взятия биоматериала будет варьировать в зависимости от региона. В Петербурге это 200 рублей, в Москве — 300, в Екатеринбурге — 180 рублей», — уточнили в компании.
«Мы надеемся, что такое решение сделает тест на COVID-19 доступным для всех слоев населения России, позволит диагностировать как можно большее количество случаев заражения и остановить распространение инфекции» — сказал глава лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук.
Ну, и ключевой вопрос: будут ли сообщать в санэпидслужбу или в медицинские организации данные о пациенте, если тест покажет положительный результат? Ответ ожидаемый: никакой анонимности.
«Мы всех пациентов обслуживаем с паспортом. В случае выявления положительного результата мы передаём его в Роспотребнадзор для подтверждения, — пояснила Тамара Силкина. — Дальнейшие эпидемиологические мероприятия уже проводит Роспотребнадзор».