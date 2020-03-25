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21:40 (мск), источник: Российская газета

Частные лаборатории приступают к тестированию на COVID-19 всех желающих

С завтрашнего дня (26 марта) сразу две частных сети медицинских лабораторий начинают тестирование на новый коронавирус всех желающих — медицинского заключения или направления доктора для выполнения анализа не потребуется. Но заплатить придется.

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Выздоровело29+7
Инфицировано458 927+51 442
Скончалось20 806+2 580
Выздоровело113 216+8 982
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
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Обе лабораторные службы — «Гемотест» и «Хеликс» — прошли аккредитацию в Роспотребнадзоре, получили все нужные допуски и выполнять диагностику будут с помощью тест-систем, разработанных ГНЦ «Вектор», который также подчиняется Роспотребнадзору. Это те самые тест-системы, которые используют сейчас для выявления зараженных COVID-19 по всей стране.

Таким образом выполняется решение правительства максимально расширить тестирование, о чем на прошлой неделе сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исследование возможно большего количества людей в очаге инфекции позволяет выявить людей, у которых заболевание протекает без симптомов, изолировать их и тем самым сдержать распространение вируса.

«Хеликс» начнет проводить скрининг на новый коронавирус в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге.

Список офисов, куда можно прийти, чтобы взяли мазок, уточнялся до последнего момента — 26 марта он должен быть опубликован на официальном сайте компании и будет дополняться по мере готовности и подключения других офисов сети. «Всего у нас 370 лабораторных центров по стране, в проекте будет задействовано 130», — пояснили «РГ» в компании.

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«Гемотест» пока ориентируется на Москву и Московскую область. «Сдать анализ на инфекцию COVID-19 можно в двух офисах в Москве, а также в шести городах Подмосковья — Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово. 31 марта планируется запустить тестирование в Крыму, в Симферополе», — уточнили в компании.

Забор мазка обещают проводить с соблюдением всех необходимых мер безопасности: для приема пациентов с подозрением на коронавирус отведут специальные часы, разведут людей по времени (предполагается предварительная запись) и после каждого помещение продезинфицируют.

«В отделении будет находиться не более трех человек, чтобы не было скопления. Советуем воспользоваться предварительным заказом в личном кабинете на нашем сайте», — пояснила «РГ» директор по лабораторным технологиям «Гемотеста» Тамара Силкина.

В «Хеликсе» также обещают, что оформление анализа не займет много времени, и на всю процедуру у людей уйдет всего 5−7 минут.

При этом в «Хеликсе» уточнили, что планируется тестировать только людей, не имеющих симптомов заболевания. Перед процедурой им измерят температуру.

За результатом повторно приходить в лабораторию не понадобится — его пришлют по электронной почте, срок выполнения анализа — 1−2 дня.

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Стоимость исследования различная: в «Гемотесте» тестирование вместе с забором мазка обойдется подороже — в 1900 рублей. В «Хеликсе» будет практически вдвое дешевле. В компании подчеркнули, что это для них социальный проект, поэтому лаборатория на этих исследованиях согласилась работать с нулевой рентабельностью. «Сам тест стоит 600 рублей, а стоимость взятия биоматериала будет варьировать в зависимости от региона. В Петербурге это 200 рублей, в Москве — 300, в Екатеринбурге — 180 рублей», — уточнили в компании.

«Мы надеемся, что такое решение сделает тест на COVID-19 доступным для всех слоев населения России, позволит диагностировать как можно большее количество случаев заражения и остановить распространение инфекции» — сказал глава лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук.

Ну, и ключевой вопрос: будут ли сообщать в санэпидслужбу или в медицинские организации данные о пациенте, если тест покажет положительный результат? Ответ ожидаемый: никакой анонимности.

«Мы всех пациентов обслуживаем с паспортом. В случае выявления положительного результата мы передаём его в Роспотребнадзор для подтверждения, — пояснила Тамара Силкина. — Дальнейшие эпидемиологические мероприятия уже проводит Роспотребнадзор».

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Источник:©Аргументы и факты
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