22:09 (мск), источник: ТАСС
Концертный директор Лещенко объяснил перевод певца в реанимацию
По словам Олега Дмитриева, артист находится в реанимации
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не
78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.
«Он в реанимации, “питается” кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — сказал собеседник агентства.