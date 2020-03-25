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22:09 (мск), источник: ТАСС

Концертный директор Лещенко объяснил перевод певца в реанимацию

По словам Олега Дмитриева, артист находится в реанимации из-за плановых процедур, а не из-за ухудшения состояния.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается. Об этом сообщил ТАСС в среду концертный директор певца Олег Дмитриев.

78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

«Он в реанимации, “питается” кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — сказал собеседник агентства.

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