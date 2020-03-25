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25 марта, источник: РИА Новости

Умер актер, озвучивавший Человека-паука и Антонио Бандераса

МОСКВА, 25 мар- РИА Новости. Актер Театра российской армии Сергей Смирнов скончался в среду на 38-м году жизни после тяжелой болезни, отпевание состоится 27 марта в храме Димитрия Солунского, сообщается на сайте театра.

Источник: РИА Новости

«Сегодня, 25 марта 2020 года, после тяжелей болезни на 38-м году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», — говорится в сообщении.

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Отпевание состоится 27 марта в 11.00 в храме Димитрия Солунского, добавили в театре.

По окончании театрального училища имени Щепкина в 2003 году Смирнов стал артистом Театра российской армии, где сыграл более 30 ролей. Наиболее запомнившиеся роли Смирнова — Гарольд в «Школе любви», Филипп, король Франции, в спектакле «Элинор и ее мужчины», Фигаро в «Севильском цирюльнике», Маркиз де Шарон в «Кабале святош».

Cмирнов также дебютировал в театре как режиссёр, поставив «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение». Актер озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук из одноименного боевика, Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого», персонажи Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и других звезд.

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