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00:46 (мск), источник: Известия

Медики рассказали о трудностях с препаратами для лечения COVID-19

На данный момент, больные с легкой формой COVID-19 в Москве могут вместо госпитализации остаться лечиться дома.

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Коронавирус COVID-19
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Скончалось21 151+2 925
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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: РИА "Новости"

При этом, согласно регламенту столичного департамента здравоохранения, таким пациентам должны назначать препараты, которыми сейчас лечат ВИЧ-инфекцию — лопинавир и ритонавир.

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Медики не понимают, как и где больные смогут купить данные лекарства, так как они предназначаются исключительно для больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом, отпускаются по рецепту и в обычных аптеках отсутствуют.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал «Известиям», что препараты выделены особым распоряжением правительства, и передавать их на другие нужды сейчас нельзя.

Источники в системе здравоохранения Москвы сообщили «Известиям», что пока столичные врачи не представляют, как выписывать и отпускать эти препараты в случае появления больных коронавирусом на домашнем лечении. Специалисты ожидают дальнейших разъяснений властей, рекомендации, скорее всего, появятся уже в ближайшие часы.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 19:25 MSK, 25.03
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