Медики рассказали о трудностях с препаратами для лечения COVID-19

При этом, согласно регламенту столичного департамента здравоохранения, таким пациентам должны назначать препараты, которыми сейчас лечат
Медики не понимают, как и где больные смогут купить данные лекарства, так как они предназначаются исключительно для больных
Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального
Источники в системе здравоохранения Москвы сообщили «Известиям», что пока столичные врачи не представляют, как выписывать и отпускать эти препараты в случае появления больных коронавирусом на домашнем лечении. Специалисты ожидают дальнейших разъяснений властей, рекомендации, скорее всего, появятся уже в ближайшие часы.