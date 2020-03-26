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02:55 (мск), источник: Ведомости

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба министерства.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: РИА "Новости"

В документе говорится о вузах, которые находятся в ведении министерства, для неподведомственных вузов такая мера носит рекомендательный характер. С 16 марта вузы по той же причине перешли на дистанционное обучение. Ведущие вузы страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Ректорам получили организовать на территория вузов и кампусов выполнения всех требований по профилактике COVID-19, включая замеры температуры на входе в образовательные и научные учреждения.

В среду, 25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Это должно стать одной из мер против распространения COVID-19.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 19:25 MSK, 25.03
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