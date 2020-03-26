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03:14 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано467 594+60 109
Скончалось21 180+2 954
Выздоровело113 226+8 992
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: AFP 2020

Такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать «окно возможностей», полагает глава ВОЗ.

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По его словам, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.

Глава ВОЗ также указал, что необходимо готовить дополнительные больницы для приема пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

Гебреисус уверен, что такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», — отметил он.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса. Речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания.

Согласно данным университета Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
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