06:46 (мск), источник: ТАСС
Власти Японии пока не видят необходимости вводить режим ЧС из-за коронавируса
За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио.
ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Необходимости вводить общенациональный режим чрезвычайной ситуации в Японии
«Объявление общенационального режима чрезвычайной ситуации окажет огромное влияние на повседневную жизнь народа, поэтому для принятия соответствующего решения необходим ответственный подход, основанный на всесторонней информации, полученной от специалистов. Текущее положение дел не требует объявления такого режима», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о том, не собирается ли глава правительства объявлять режим ЧС на фоне увеличения числа зараженных в стране, в частности — в Токио.
В начале марта парламент Японии утвердил поправки к действующему законодательству, которые позволяют
Губернатор японской столицы также попросила местных жителей в принципе воздержаться от посещения любых массовых мероприятий — будь то на свежем воздухе или в замкнутом пространстве.
За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио. Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2019. Число летальных исходов достигло 55.