11:07 (мск), источник: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840
В оперативном штабе также сообщили о двух летальных случаях, связанных с коронавирусной инфекцией.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Выздоровели на данный момент 38 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек. За весь период выписано 38 человек. Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве», — говорится в сообщении штаба.
Новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны, 136 случаев отмечены в Москве.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 182 в 18 регионах», — сообщили в штабе. Согласно данным штаба, помимо Москвы, случаи зафиксированы в следующих регионах: в Свердловской области семь зараженных, в