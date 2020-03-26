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11:07 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

В оперативном штабе также сообщили о двух летальных случаях, связанных с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано468 523+44 475
Скончалось21 191+2 245
Выздоровело113 236+4 555
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Выздоровели на данный момент 38 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек. За весь период выписано 38 человек. Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве», — говорится в сообщении штаба.

Новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны, 136 случаев отмечены в Москве.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 182 в 18 регионах», — сообщили в штабе. Согласно данным штаба, помимо Москвы, случаи зафиксированы в следующих регионах: в Свердловской области семь зараженных, в Санкт-Петербурге и Пермском крае — по пять, в Якутии — четыре, в Ставропольском крае, Татарстане и Челябинской области — по три случая, в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе — по два случая. По одному новому случаю зафиксировано в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Хабаровском крае.

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