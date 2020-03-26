13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парикмахер из США превратила своего бойфренда в принцессу Лею (фото)
Девушка отрабатывала на нем креативные прически.
Чтобы не терять сноровку, Хайди решила тренироваться в создании причесок, а единственной доступной моделью оказался ее молодой человек (его волосы позволяют проводить подобные эксперименты).
В итоге Джеффри превратился в принцессу Лею, Эми Уайнхаус, Джорджа Вашингтона и просто в милого парня с безумными (и женскими) прическами.
Этими фото на ресурсе Reddit в конце марта поделилась подруга Хайди, и пост моментально стал вирусным, сделав американскую пару знаменитыми.
Екатерина Гура