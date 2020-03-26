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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парикмахер из США превратила своего бойфренда в принцессу Лею (фото)

Девушка отрабатывала на нем креативные прически.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Стилист-парикмахер Хайди Ли из штата Джорджия стала известной в соцсетях благодаря своей «карантинной» работе. Девушка сейчас сидит дома вместе со своим бойфрендом Джеффри Кларком.

Чтобы не терять сноровку, Хайди решила тренироваться в создании причесок, а единственной доступной моделью оказался ее молодой человек (его волосы позволяют проводить подобные эксперименты).

В итоге Джеффри превратился в принцессу Лею, Эми Уайнхаус, Джорджа Вашингтона и просто в милого парня с безумными (и женскими) прическами.

Но только тренировкой дело не закончилось. После каждой прически Хайди и Джеффри устраивали тематические фотосессии, которые девушка публиковала в соцсетях.

Этими фото на ресурсе Reddit в конце марта поделилась подруга Хайди, и пост моментально стал вирусным, сделав американскую пару знаменитыми.

Екатерина Гура

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