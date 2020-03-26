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13:58 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ похвалили применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом

Применяемые Россией меры по коронавирусу замечательные, Россия находится «на шаг вперед» в борьбе с эпидемией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано480 446+56 398
Скончалось21 570+2 624
Выздоровело115 048+6 367
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
Источник: РИА Новости

«Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», — сказала Вуйнович на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, рекомендации, которые ВОЗ дает всем странам мира по коронавирусу, и стратегия России по данному вопросу совпадают.

«Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция… Россия находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться», — подчеркнула представитель ВОЗ.

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