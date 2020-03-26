В ВОЗ похвалили применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом

«Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», — сказала Вуйнович на
По ее словам, рекомендации, которые ВОЗ дает всем странам мира по коронавирусу, и стратегия России по данному вопросу совпадают.
«Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция… Россия находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться», — подчеркнула представитель ВОЗ.