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14:22 (мск), источник: Газета.Ру

Песков: недельные выходные не будут компенсированы за счет майских праздников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая нерабочая неделя не будет компенсирована гражданам России за счет нерабочих дней в мае, она станет дополнительной по отношению к графику отдыха, передает корреспондент «Газеты.ру».

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«Нет, это дополнительная неделя. Органы государственной власти продолжают свою работу, будут работать продуктовые магазины и аптеки», — сказал Песков.

Он также пообещал уточнить, получат ли люди, работающие на «удаленке», оплату в двойном размере за работу в выходную неделю.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос, эти детали будут еще дорабатываться, — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Он пояснил, что такие меры необходимы с целью снизить скорость распространения эпидемии COVID-19 в стране.

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