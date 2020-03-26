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14:58 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ считают, что обращение Путина к нации следовало бы распространить во всем мире

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Странам мира было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент РФ Владимир Путин во вчерашнем обращении к гражданам России. Об этом заявила в четверг в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано487 648+63 600
Скончалось22 029+3 083
Выздоровело116 947+8 266
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

«На самом деле я вчера хотела сказать: «А давайте Владимира Владимировича [Путина] попросим выступить в ВОЗ, перед всеми странами», — сказала она. По ее словам, ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении. «Вчера это была абсолютная демонстрация такой политики», — заявила Вуйнович.

Она отметила, что «сразу доложила региональному директору Всемирной организации здравоохранения, генеральному директору». «Они все удивлены», — сказала Вуйнович о реакции на выступление Путина. Она подчеркнула, что ВОЗ сейчас делает обзор всех практик и стратегий борьбы с распространением коронавируса в странах мира, изучая комплексные меры в различных областях.

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Вуйнович заявила, что рада быть представителем ВОЗ в РФ и изучение российского опыта борьбы с коронавирусом поможет извлечь значительные уроки для будущего. По ее словам, в организации будет развернута масштабная работа в этом направлении.

Представитель ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России. «Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — сказала Вуйнович. «Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — добавила она.

Вуйнович обратила внимание на беспрецедентный характер мер, которые принимаются в российских аэропортах. «Это беспрецедентно хорошая мера, потому что все в аэропортах хорошо делается, есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других «точках пересечения», сказала Вуйнович.

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