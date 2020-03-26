Ученые нашли связь между коронавирусом и фертильностью мужчин

Авторы исследования сравнили уровень гормонов у 81 пациента детородного возраста с коронавирусной инфекций COVID-19 с уровнем гормонов 100 здоровых мужчин того же возраста.
Исследование показало, что у заболевших COVID-19 мужчин уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ), который в мужском организме стимулирует гормонопродуцирующие клетки, вырабатывающие тестостерон, был значительно повышен, однако соотношение уровня тестостерона к ЛГ и соотношение фолликулостимулирующего гормона к ЛГ были сильно понижены.
«Это исследование является первым прямым свидетельством влияния COVID-19 на мужские половые гормоны, требуя большего внимания оценке функционирования мужских половых желез у выздоровевших от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, в особенности мужчин репродуктивного возраста», — говорится в исследовании.
Ученые обращают внимание на то, что более половины заболевших COVID-19 пациентов являются мужчинами репродуктивного возраста, поэтому после выздоровления требуется проведение дальнейших анализов функции мужских половых желез, в том числе и по определению качества спермы.
Тем не менее, авторы признают, что пока исследование является ограниченным, так как вирус SARS-CoV-2 не был обнаружен в сперме у пациентов, что было бы более прямым доказательством поражения мужских половых желез, вызванных этим вирусом. Кроме того, небольшое число образцов анализов также могло сказаться на статистических данных исследования. Ученые также допускают, что на функцию половых желез пациентов могли сказаться стресс и кортикостероидная терапия.
В середине марта власти китайской провинции Хубэй, очага эпидемии коронавирусной инфекции, вызываемой COVID-19, опубликовали доклад, в котором специалисты центра репродуктивной медицины предупреждали, что, несмотря на отсутствие прямых доказательств, инфекция может нанести ущерб репродуктивной системе мужчин. Однако спустя несколько часов доклад был удален с сайта правительства провинции.