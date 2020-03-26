La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно

«80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии. Это не более чем предлог», — цитирует источники газета, сравнивая российскую помощь — оборудование для бактериологической дезинфекции, полевую лабораторию для стерилизации и прочее оборудование такого рода — с помощью, поступающей из Китая и состоящей в основном из масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Ссылаясь на те же источники, газета сообщает, что реальной причиной, по которой
Комментируя же заявление представителя
Андрей Келекеев