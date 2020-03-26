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15:45 (мск), источник: Коммерсантъ

La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно

Абсолютное большинство прибывшей из России в Италию помощи по борьбе с эпидемией коронавируса совершенно бесполезно, сообщила туринская газета La Stampa со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» в Риме.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
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«80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии. Это не более чем предлог», — цитирует источники газета, сравнивая российскую помощь — оборудование для бактериологической дезинфекции, полевую лабораторию для стерилизации и прочее оборудование такого рода — с помощью, поступающей из Китая и состоящей в основном из масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Ссылаясь на те же источники, газета сообщает, что реальной причиной, по которой премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь России после долгого телефонного разговора с российским президентом, было «желание (премьер-министра.— “Ъ”) в это сложное время… консолидировать превосходные отношения с… Москвой».

Комментируя же заявление представителя премьер-министра о том, что помощь Италия получила бесплатно в качестве «щедрого подарка», газета отмечает, что эта щедрость обходится самой Италии дорого: «Российские военные свободно перемещаются по территории Италии вблизи баз НАТО».

Андрей Келекеев

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