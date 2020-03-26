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16:03 (мск), источник: Газета.Ру

Путин: 20 лет у власти

26 марта 2000 года в России прошли выборы президента, на которых впервые победил Владимир Путин. За это время он 16 лет был главой государства и четыре — премьер-министром. На своем посту Путин преследовал две основные цели — вернуть авторитет Российской Федерации на мировой арене и сохранить единство страны.

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И это неудивительно. Путин возглавил государство в сложный исторический период, когда существовала прямая угроза территориальной целостности России. Ему предстояло решить много проблем — преодолеть последствия экономического кризиса 1990-х, покончить с международным терроризмом на Северном Кавказе и поставить Россию на путь успешного развития.

Не смотря на критику с Запада и некоторые спорные решения, Путину удалось выстроить абсолютно новую модель власти, преодолеть последствия экономической турбулентности, доставшейся нам «в наследство» от эпохи 90-х, финансовые кризисы конца 2000-х и середины 2010-х. В годы его правления под юрисдикцию России вернулся Крым. Сегодня в обществе продолжается дискуссия вокруг поправок к Конституции, предложенных Путиным в начале текущего года.

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