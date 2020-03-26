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16:20 (мск), источник: РИА Новости

В США зафиксировали рекордное число заявок на пособие по безработице

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные на 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

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В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано487 648+63 600
Скончалось22 029+3 083
Выздоровело116 947+8 266
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
Источник: РИА Новости

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,65 миллиона с первоначального уровня предыдущей недели, составлявшего 281 тысячу. При этом прогноз ранее предполагал рост на 1 миллион заявок, но в пределах минуты перед публикацией был пересмотрен.

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Минтруда страны уточнило, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года. В релизе уточняется, что текущая динамика обусловлена ситуацией с распространением коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 765,75 тысячи, до 998,25 тысячи, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 232,5 тысячи. Первоначальный показатель составлял 232,25 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 марта, выросло на 101 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,803 миллиона человек. Показатель стал максимальным с апреля 2018 года, когда количество получающих пособие по безработице достигло 1,824 миллиона человек. Прошлый показатель был пересмотрен до 1,701 миллиона человек с 1,702 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
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