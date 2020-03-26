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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по новому коронавирусу, рассказали в МВД.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано491 623+67 575
Скончалось22 168+3 222
Выздоровело117 443+8 762
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
Источник: Агентство «Москва»

«Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействуется порядка десяти тысяч сотрудников полиции», — раскрыла подробности официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Также идет круглосуточный сбор информации о тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также о ситуации в аэропортах.

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«При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», — добавила Волк.

Ранее сообщалось, что правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за несоблюдение карантина. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет.

По последним данным, общее число больных коронавирусом в России достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тысяч остаются под наблюдением врачей. Всего в мире пандемии COVID-19 подвержены более 170 стран, заражены свыше 480 тысяч человек, более 21 тысячи умерли.

В среду Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. В связи с неблагоприятной обстановкой глава государства предложил ряд мер: в частности, следующая неделя — с 28 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей.

Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности. Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

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