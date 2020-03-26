Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

«Валяюсь с модной болезнью», — сообщил он, пообещав поделиться впечатлениями после того, как «малость окрепнет». По мнению писателя, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.
Борису Акунину 63 года. Он родился 20 мая 1956 г. в грузинском городе Зестафони. В 1978 г. будущий писатель окончил
Ранее коронавирус был обнаружен у 71-летнего принца Уэльского Чарльза. По словам представителя королевской семьи, заболевание у него протекает в легкой форме. «Принц находится в добром здравии, в течение последних нескольких дней он работал из дома», — говорил представитель монаршей семьи. Супруга принца — 71-летняя герцогиня Корнуольская Камилла соблюдает режим самоизоляции. Результаты ее тестирования на коронавирус оказались отрицательными. Чета супругов находится на карантине в шотландском замке Балморал, сообщал ранее BBC.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире число случаев заболевания коронавирусом превысило 416 600, из них более 18 500 закончились летальным исходом. В Великобритании выявлено 8081 заболевших коронавирусом, из них 1427 человек скончались.
Ирина Чевтаева