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17:48 (мск), источник: Ведомости

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

У писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) выявлен коронавирус. Об этом он написал в Facebook. Где и при каких условиях он мог подхватить вирус, Акунин не уточнил.

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Коронавирус COVID-19
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Скончалось2
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Инфицировано492 603+52 211
Скончалось22 183+2 414
Выздоровело119 116+7 656
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03

«Валяюсь с модной болезнью», — сообщил он, пообещав поделиться впечатлениями после того, как «малость окрепнет». По мнению писателя, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.

Борису Акунину 63 года. Он родился 20 мая 1956 г. в грузинском городе Зестафони. В 1978 г. будущий писатель окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Некоторое время занимался литературным переводом с японского и английского языков. С 1998 г. начал создавать художественную прозу под псевдонимом Б. Акунин. Его авторству принадлежат романы и повести серий «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». С 2014 г. Акунин проживает с семьей в Лондоне.

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Ранее коронавирус был обнаружен у 71-летнего принца Уэльского Чарльза. По словам представителя королевской семьи, заболевание у него протекает в легкой форме. «Принц находится в добром здравии, в течение последних нескольких дней он работал из дома», — говорил представитель монаршей семьи. Супруга принца — 71-летняя герцогиня Корнуольская Камилла соблюдает режим самоизоляции. Результаты ее тестирования на коронавирус оказались отрицательными. Чета супругов находится на карантине в шотландском замке Балморал, сообщал ранее BBC.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире число случаев заболевания коронавирусом превысило 416 600, из них более 18 500 закончились летальным исходом. В Великобритании выявлено 8081 заболевших коронавирусом, из них 1427 человек скончались.

Ирина Чевтаева

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 марта© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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