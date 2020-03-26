20:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 26 марта
В России растет число подхвативших инфекцию, правительство введет штрафы за нарушение карантина, а в небе над Серпуховом появилась необычная надпись.
За последние сутки коронавирус COVID-19 в России подхватили еще 182 человека. Общее число инфицированных в стране составляет 840 человек. Выздоровели на данный момент 38 человек.
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями. При этом он сослался на мнение коллеги.
Правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Запрет на пассажирские авиаперевозки вступит в силу 27 марта.
С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, магазины одежды, бары и парки, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Это одна из мер против распространения коронавируса нового типа.
Физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные
Странам было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Носитель коронавируса наиболее опасен в первую неделю, когда появляются симптомы, говорится в исследовании микробиологов из Гонконга. Оно основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.
Если карантин затянется, может возникнуть почва для роста числа бытовых преступлений и хищений. Кроме того, появляются новые виды правонарушений и расцветает мародерство, считают эксперты.
Улицы ранее переполненных мегаполисов и популярные пляжи совершенно безлюдны. По примерным подсчетам,
Жители подмосковного Серпухова заметили в небе надпись «Береги себя — оставайся дома». Таким необычным способом местный пилот решил напомнить жителям родного города о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Жители Стамбула делятся в соцсетях снимками, на которых обычно шумные улицы города стали безлюдными. И только озадаченные кошки бродят