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20:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 26 марта

В России растет число подхвативших инфекцию, правительство введет штрафы за нарушение карантина, а в небе над Серпуховом появилась необычная надпись.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано495 086+54 694
Скончалось22 294+2 525
Выздоровело119 176+7 716
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся коронавирусом в России возросло

За последние сутки коронавирус COVID-19 в России подхватили еще 182 человека. Общее число инфицированных в стране составляет 840 человек. Выздоровели на данный момент 38 человек.

Россия может победить эпидемию быстрее, чем за три месяца

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Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями. При этом он сослался на мнение коллеги.

Россия приостановит авиасообщение со всеми странами

Правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Запрет на пассажирские авиаперевозки вступит в силу 27 марта.

В Москве на время закроют кафе, магазины одежды и парки

С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, магазины одежды, бары и парки, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Это одна из мер против распространения коронавируса нового типа.

Источник: Агентство «Москва»

В России введут штрафы за нарушение карантина

Физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила, в России будут штрафовать. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

В ВОЗ похвалили применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом

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Странам было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Ученые рассказали, когда носители коронавируса наиболее заразны

Носитель коронавируса наиболее опасен в первую неделю, когда появляются симптомы, говорится в исследовании микробиологов из Гонконга. Оно основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.

Источник: Reuters

Затишье перед бурей: как COVID-2019 повлияет на преступность

Если карантин затянется, может возникнуть почва для роста числа бытовых преступлений и хищений. Кроме того, появляются новые виды правонарушений и расцветает мародерство, считают эксперты.

Опустевший мир показали на фото

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Улицы ранее переполненных мегаполисов и популярные пляжи совершенно безлюдны. По примерным подсчетам, из-за распространения COVID-19 изоляции подверглись около 3 млрд человек по всему миру. Из них половина находится в условиях жесткого карантина.

В небе над Серпуховом появилась необычная надпись

Жители подмосковного Серпухова заметили в небе надпись «Береги себя — оставайся дома». Таким необычным способом местный пилот решил напомнить жителям родного города о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Пустые улицы Стамбула заполонили кошки

Жители Стамбула делятся в соцсетях снимками, на которых обычно шумные улицы города стали безлюдными. И только озадаченные кошки бродят туда-сюда, пытаясь понять, куда подевались «все двуногие».

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 26.03
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