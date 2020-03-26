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20:03 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России обсуждают, нужно ли раздавать гражданам деньги «просто так»

В США раздадут всем небогатым гражданам деньги, чтобы поддержать население во время пандемии. В пакете антикризисных мер, который президент России Владимир Путин объявил 25 марта, такого пункта нет.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: Секрет Фирмы

«Секрет» узнал у экспертов, есть ли смысл помогать россиянам рублём.

Что происходит

Из-за угрозы распространения коронавируса президент Путин объявил следующую неделю выходной. По всей России закроются магазины, рестораны и госучреждения. Но, по прогнозам экспертов, после 5 апреля откроются далеко не все из них. Около 8,5 млн человек рискуют лишиться работы и остаться без средств к существованию, предупредила Торгово-промышленная палата (ТТП).

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До этого в других странах объявляли карантин (а не выходные) — и он вкупе с коронавирусом серьёзно ударил по бизнесу и благосостоянию местных жителей. Властям США даже пришлось направить $500 млрд на поддержку простых американцев — в апреле всем, чьи доходы не достигают $100 тысяч в год, выделят по $1000. В Гонконге выдают ваучеры на покупки. Все жители старше 18 лет смогут потратить 10 тысяч гонконгских долларов — около $1300.

Во Франции министр экономики Брюно Ле Мэр призвал выплатить премии людям, которые работают, несмотря на карантин, — ретейлер Auchan уже пообещал дополнительно выплатить своим сотрудникам 1000 евро. Вслед за США и Гонконгом финансовую помощь гражданам собираются оказать многие европейские страны.

В России тоже анонсировали меры поддержки, но в них вошла только финансовая помощь отдельным группам граждан (молодым родителям).

Многие страны прибегают к этой мере, когда уже все другие исчерпаны. В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы.
Эльвира Набиуллина
председатель Центробанка

Почему не надо раздавать

Раздавать деньги россиянам не имеет смысла, это не окажет достаточного экономического эффекта, считает заведующий международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин:

Существенная часть населения действительно очень бедная (зарплата в 15 тыс. руб. во многих регионах считается нормой) и закредитованная. Прямые субсидии, конечно, будут приняты с благодарностью. Кому-то они позволят решить часть своих нынешних проблем, но уровень конкуренции в регионах таков, что особого выбора у потребителей и не будет.

«Разовое вливание даже на порядок больших сумм, чем сейчас, не приведёт ни к снижению уровня бедности в долгосрочной перспективе, ни к устойчивому повышению спроса, стимулирующему создание новых фирм. В конечном счёте эти деньги окажутся в карманах самых сильных игроков — местных монополистов и крупных торговых сетей, а не приведут к запуску качественно иных механизмов экономического роста», — прогнозирует он.

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Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов в своём телеграм-канале отмечает, что раздача денег населению не поможет. «Увы, скорее всего, нужно будет комбинировать госрасходы со снижением налогов на бизнес, чтобы спасать именно погибающих», — пишет он.

«Опыт России и многих стран доказал, что такие выплаты должны быть целевыми, то есть ориентированными на решение конкретных проблем, конкретного человека или семьи, — говорит профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина. — Только в этом случае можно ожидать позитивных результатов. Если деньги передаются без всяких условий, на свободное усмотрение, то высока вероятность что они не смягчат решение социальных вопросов, а только усугубят положение тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации».

Почему надо раздавать

У раздачи денег есть два позитивных эффекта: поддержка людей и поддержка спроса, который эти люди создают, отмечает глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. По его словам, раздача денег в Соединённых Штатах — это мера вынужденная, не характерная для этой страны:

Раздача денег в США — это выборная поддержка тех людей, которые лишились работы, кто не может в дальнейшем обслуживать кредиты. Им действительно нужны эти деньги. На самом деле меры социальной защиты и поддержки в Соединённых Штатах меньше, чем в России. Как ни удивительно, страна богаче, меры меньше.

Для России эта мера была бы полезна, но, я думаю, пока ещё можно повременить. Мера была бы полезна в отношении самозанятых, в отношении людей, занятых на малых предприятиях, в тех отраслях, которые сильнее пострадали: туризм, пассажирские перевозки и так далее.

«Я думаю, что меры поддержки людей, не занятых в государственном секторе (не бюджетников), в конечном итоге тоже будут приняты. Вероятно, раздавать будут не деньги, а продуктовые наборы в тех случаях, когда ситуация будет реально тяжёлой. Но меры поддержки явно должны быть разработаны хотя бы на крайний случай», — говорит он.

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Глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин, напротив, считает, что власти должны поддержать россиян рублём. По его мнению, из Фонда национального благосостояния всем безработным нужно выплатить по 17 тысяч рублей — эта сумма, отмечает он, характеризует средний класс в глазах президента. Также он предлагает отменить плату за ЖКХ для официальных безработных.

Самое главное сейчас — спасать людей, а не экономику, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, властям нужно взять пример с Великобритании, США и стран Восточной Европы, где людям, начиная от младенцев и заканчивая стариками, дают единовременную денежную помощь:

У нас 146 млн население, если раздать всем по 10 тыс. рублей — это 1,5 трлн. Ерунда при наших резервах. Но так люди почувствуют себя психологически более уверенно. И они эти деньги не под подушку спрячут, они их потребительским спросом понесут в экономику, они будут на них покупать товары и услуги.

Раздавать деньги — правильное решение, но помогать только тем, кому действительно нужна поддержка, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Что касается мер, которые принимаются, вот идея очень популярная, обсуждаемая, в ряде стран стран явно готовящаяся сейчас — это просто выдача всем какой-то фиксированной суммы, ну там 1000 долларов. Повторю ещё раз: это популярная мера. И я считаю, что в нашей стране в эту сторону двигаться правильно, но всё-таки нужно выбрать подход. Неправильно — всем, у нас есть категории, которые по-настоящему нуждаются, по-настоящему требуют поддержки, это вот правильно», — сказал Чубайс.

Какие меры помощи анонсировал Путин

  • «коронавирусные» каникулы с 28 марта по 5 апреля;
  • малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по налогам (кроме НДС) на полгода (микропредприятиям — ещё и на страховые взносы);
  • полгода моратория на банкротства;
  • ставку страховых взносов для работников малого бизнеса опустят с 30% до 15%; речь идёт о сумме с зарплат, превышающих МРОТ;
  • с 2 до 15% повысится налог на выплаты дивидендных доходов в офшоры
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