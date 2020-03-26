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19:46 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили коронавирус у панголинов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Китайские ученые обнаружили у малайских панголинов, незаконно ввезенных на территорию Китая, коронавирусы, очень близкие вирусу SARS-CoV-2, отвечающему за пандемию COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано495 086+54 694
Скончалось22 294+2 525
Выздоровело119 176+7 716
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: AP 2020

Имеющиеся на сегодняшний день данные указывают, что первичным источником коронавируса SARS-CoV-2 были летучие мыши. Но для того, чтобы вирус передался от летучей мыши человеку, необходимо промежуточное животное. В предыдущих эпидемиях, вызванных коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, такими промежуточными видами были соответственно пальмовые циветы и дромадеры. У них коронавирус на 99,8 процентов совпадал с тем, который заражал людей.

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Переходный вид животных, в котором вирус SARS-CoV-2 мутировал до «человеческого» варианта, до сих пор не нашли. Рынок морепродуктов в Ухане, с которым связывают начало вспышки новой коронавирусной инфекции, был ликвидирован, что затрудняет поиск видов животных — переносчиков коронавируса.

В качестве кандидатов ученые рассматривали тех же цивет, а также змей, но, несмотря на то, что похожие коронавирусы у них были найдены, степень близости с человеческим была недостаточной. Еще один возможный вариант — панголины, у которых имеются те же виды коронавирусов, что и у летучих мышей. Этих редких животных незаконно завозят в Китай из Малайзии. Их мясо считается деликатесом, а чешуя панциря используется в традиционной медицине.

Ученые из Китая при содействии австралийских коллег проанализировали замороженные образцы тканей и крови панголинов, изъятых в ходе операций по борьбе с контрабандой, проводившихся в южном Китае в 2017—2019 годах.

Были изучены образцы от 31 животного. У девяти из них были обнаружены коронавирусы.

Результаты метагеномного секвенирования показали сильное — на 85−92 процента —сходство линий этих коронавирусов с SARS-CoV-2, а в одной пробе было даже установлено сходство в области генома, кодирующей S-белок, который слагает шипы вируса, придающие ему вид короны, и отвечающий за проникновение вируса в клетки-хозяева. Тем не менее, у всех этих вирусов отсутствуют специфические изменения в последовательностях, которые есть в человеческом SARS-CoV-2, что не добавляет ясности относительно роли панголинов в передаче коронавируса человеку.

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Авторы отмечают, что чтобы с уверенностью говорить о том, что именно панголины являются промежуточными хозяевами, которые непосредственно вовлечены в текущую вспышку COVID-19, степень сходства их вируса с человеческим должна быть не менее 95 процентов, а этого нет.

Но сам факт того, что панголины являются носителями потенциально смертоносных коронавирусов, требует, по мнению ученых, принятия со стороны властей срочных мер, строго запрещающих продажу на рынках мяса и частей панциря этих животных.

Ученые также считают, что необходимо установить постоянный мониторинг за популяцией панголинов в дикой природе, чтобы понять их роль в появлении коронавирусов, потенциально способных заражать людей.

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