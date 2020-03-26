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19:58 (мск), источник: Life.ru

«Останься». Вышла в свет последняя песня Юлии Началовой

По словам матери певицы, слова композиции стали пророческими.

Поклонники Юлии Началовой сегодня услышали её последнюю песню. Композицию представила своим подписчикам в «Инстаграме» мама артистки — Таисия Началова. Песню под названием «Останься» нашли в студии Юлии спустя девять дней после её смерти.

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— «Говорят, что время лечит раны, но никто не знает, сколько ждать». Юля, эти строки из твоей песни. Каждое слово — до оцепенения, до мурашек, до слёз. «Останься» — это та фраза, которую неустанно повторяли год назад миллионы любящих тебя людей, — подписала публикацию Таисия Началова.

Мама артистки отметила, что это не просто песня. По её мнению, это прощание её дочери с семьёй, поклонниками и с миром, который она делала чище и добрее. И действительно, строки из композиции звучат очень пророчески.

— Тепло любви моих рук в последний раз. Останься, об этом лишь прошу я сейчас, — поёт Началова.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве, поклонники проводили певицу под крики «Браво!». Родители и тётя артистки выпустили откровенный дневник воспоминаний о певице. В книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери» рассказывается о пути артистки — от рождения до последних минут. Ранее сообщалось, что сериал об ушедшей звезде выйдет в годовщину её смерти.

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