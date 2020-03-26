19:58 (мск), источник: Life.ru
«Останься». Вышла в свет последняя песня Юлии Началовой
По словам матери певицы, слова композиции стали пророческими.
Поклонники Юлии Началовой сегодня услышали её последнюю песню. Композицию представила своим подписчикам в «Инстаграме» мама артистки — Таисия Началова. Песню под названием «Останься» нашли в студии Юлии спустя девять дней после её смерти.
— «Говорят, что время лечит раны, но никто не знает, сколько ждать». Юля, эти строки из твоей песни. Каждое слово — до оцепенения, до мурашек, до слёз. «Останься» — это та фраза, которую неустанно повторяли год назад миллионы любящих тебя людей, — подписала публикацию Таисия Началова.
— Тепло любви моих рук в последний раз. Останься, об этом лишь прошу я сейчас, — поёт Началова.
Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве, поклонники проводили певицу под крики «Браво!». Родители и тётя артистки выпустили откровенный дневник воспоминаний о певице. В книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери» рассказывается о пути артистки — от рождения до последних минут. Ранее сообщалось, что сериал об ушедшей звезде выйдет в годовщину её смерти.