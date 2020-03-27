Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
11:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?

Самый тяжелый удар пандемии коронавируса приняла на себя Италия, где от SARS-CoV-2 погибли уже по меньшей мере 7500 человек — в два с лишним раза больше, чем во всем Китае.

Коронавирус COVID-19
11:21 (мск)Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано537 042+96 650
Скончалось24 110+4 341
Выздоровело123 268+11 808
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03

При этом официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Реальное число погибших может быть больше в несколько раз.

Почему именно там эпидемия развивалась столь стремительно и с такими трагическими последствиями?

«На каждого погибшего от Covid-19 приходится еще три человека, скончавшихся от пневмонии у себя дома безо всяких тестов», — заявил Джорджо Гори, мэр города Бергамо в Ломбардии.

К четвергу в этой провинции было подтверждено уже более 32 тысяч инфицированных. В понедельник там было зафиксировано почти 2000 новых случаев заражения и более 400 смертей.

С тех пор темпы роста «официальной» эпидемии немного пошли на спад. Однако, по словам пресс-секретаря итальянской Федерации врачей общей практики Паолы Педрини, в реальности дела обстоят значительно хуже.

Спаси бабушку
Посиди дома

«Значительная часть инфицированных не отражается в статистике подтвержденных случаев, поскольку им просто не проводят тест [на Covid-19]. Если в первые недели мы оценивали число реальных случаев заражения примерно в пять раз выше официальной статистики, то сейчас оно вне всяких сомнений в 10 раз выше», — заявила она.

Учитывая, что в общей сложности в Италии диагноз Covid-19 был подтвержден почти у 75 тысяч пациентов, реальное число инфицированных в стране, если расчеты Педрини верны, опережает даже общемировой показатель и, возможно, приближается к одному миллиону.

Почему именно там эпидемия развивается столь стремительно? Точного ответа на этот вопрос пока нет — но есть несколько версий, которые совсем не исключают, а скорее дополняют друг друга.

Скрытая эпидемия: вирус инкогнито

Первый диагноз Covid-19 в Италии был поставлен 20 февраля в городе Кодоньо в Ломбардии. На тот момент по всему миру официально насчитывалось около 70 тысяч больных коронавирусом, более 90% из них — на территории материкового Китая.

Всего месяц спустя число подтвержденных случаев Covid-19 в Италии взлетело почти до 50 тысяч, более 4000 пациентов погибли.

Источник: AFP 2020
Новость
Коронавирус: миллениалы тоже часто оказываются в больнице

Объяснение столь резкого скачка предложила 20 марта команда итальянских ученых. Проведенное ими ретроспективное исследование показало, что к моменту постановки первого диагноза SARS-CoV-2 давно хозяйничал в большинстве городов Ломбардии «инкогнито» — то есть недиагностированным. И каждый его носитель заражал по меньшей мере еще трех здоровых людей.

Средний возраст обследованных пациентов — 69 лет, хотя среди них есть и месячный младенец, и 101-летняя женщина. Госпитализация потребовалась почти половине больных, из которых каждого пятого позже перевели в реанимацию.

Авторы опубликованной работы не указывают, когда именно началась вспышка нового заболевания, ограничившись расплывчатой формулировкой «гораздо раньше 20 февраля».

Профессор биологии Энрико Буччи из Университета Филадельфии предлагает значительно более точную хронологию.

По его словам, SARS-CoV-2 завезли в Италию не позднее середины декабря.

Свои аргументы Буччи изложил уже через неделю после постановки первого диагноза в научном блоге.

В частности, профессор обращал внимание на то, что в последнюю неделю декабря в больнице города Пьяченца, всего в нескольких километрах от Кодоньо, одновременно проходили лечение более 40 пациентов с воспалением легких — и уже тогда об этом с удивлением писала местная пресса.

Источник: BBC News Русская служба

К концу февраля у вылеченных от пневмонии пациентов обнаружили антитела к новому коронавирусу, что лишь подтвердило подозрения Буччи: эти люди перенесли Covid-19 еще до того, как ВОЗ дал новому вирусу название.

К моменту, когда итальянская эпидемия грянула как гром среди ясного неба официально, на самом деле она уже разрасталась незамеченной на протяжении более чем двух месяцев.

Грипп с косой

Когда именно коронавирус пробрался в Италию, доподлинно неизвестно. Генетический анализ показывает, что прилетел он все-таки из Китая.

Нельзя исключать, что в другие страны вирус впервые проник примерно тогда же — в начале или середине декабря. Однако именно в Италии зерно инфекции упало на особо плодородную почву.

В последние годы смертность от обычного сезонного гриппа в Италии, особенно среди пожилого населения (65+), примерно вдвое превышает среднеевропейские показатели.

Новость
Италия не дышит. Корреспондент «Ъ» проехала по пустому Риму

В ноябре прошлого года команда итальянских врачей подсчитала, что с 2013 по 2017 год эпидемии гриппа в стране унесли почти 70 тысяч жизней «сверх нормы».

Зимой 2016−2017 гг. уровень смертности от гриппа в Италии превысил 40 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения: средняя смертность от рака груди или простаты в мире — около 10 на 100 тысяч человек; у малярии этот показатель составляет 20; у туберкулеза — 25; у ВИЧ/СПИД — 44.

Этому есть несколько возможных объяснений.

Во-первых, средний возраст населения.

«Повышенный показатель смертности нельзя назвать абсолютно неожиданным, учитывая число проживающих в Италии очень пожилых и слабых здоровьем пациентов», — пишут исследователи.

Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии — 45 лет.

Вторая возможная причина — повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.

По статистике, итальянцы в среднем пьют в полтора раза больше антибиотиков, чем остальные жители Евросоюза. Итальянские фермеры, выращивающие животных, опять же используют для их лечения вдвое больше антибиотиков, чем в среднем в ЕС.

Источник: AFP 2020

Неудивительно, что и резистентные инфекции в итальянских больницах встречаются в два с лишним раза чаще.

В общем, как было сказано выше, зерно коронавируса упало в Италии на сильно подготовленную почву.

А широкому распространению эпидемии, по мнению многих экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек — большинство из них общественным транспортом.

Первый итальянский пациент с коронавирусом, Алзано Ломбардо, был диагностирован на следующий день.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
 Полмиллиона тестов на коронавирус в США и рекордные смерти в Европе. Что...
Самолеты больше не нужны. Как чувствуют себя авиастроители во время панд...
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
В Москве умер еще один пациент с коронавирусом
Россияне начали закрывать банковские вклады
Биолог рассказала, в каком случае пандемия пойдет на спад
ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Источники сообщили, что Италия отклонила документ ЕС по COVID-19
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Представлен смартфон с невероятной камерой (видео) Отдельная видеокамера, 50-кратный зум и дисплей 90 Гц.
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Киллерши и кинозвезды: 15 красоток из фильмов Тарантино Вспоминаем самых эффектных героинь из кинолент культового режиссера, который 27 марта отмечает 57-летие
Новости партнеров
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Новое рабство в России: это случится в 2020-м году
Дети
Как Лобода, Алсу и другие проводят время с детьми на карантине Знаменитости находятся в самоизоляции
Леди
70-летняя Бабкина показала молодого возлюбленного (фото) Певица впервые за долгое время поделилась совместным фото с Евгением Гором.
Новости партнеров
Деньги из банкоматов снять будет невозможно
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь