Коралловый риф у берегов Австралии снова пережил массовое вымирание

Две трети рифа перенесли такой же ущерб в 2016 и 2017 годах.
Большой барьерный риф тянется на 2300 км. Он внесен в список Всемирного наследия ввиду «огромной научной и уникальной природной ценности».
В прошлом году власти Австралии были вынуждены изменить прогнозируемый статус состояния заповедного рифа с «плохого» на «очень плохое».
26 марта администрация заповедника заявила, что исследование с воздуха показало, что отмирание идет с разной интенсивностью на разных участках рифа. Но в целом побелевших участков больше, чем в 2016 и 2017 годах.
Риф только начинал выздоравливать, и вот третий раунд.
Дэвид ВейхенфельдСтарший научный сотрудник заповедника
«При глобальном изменении климата экстремальные явления, которые отражаются на кораллах, происходят чаще и усиливаются, — говорит он, — и ущерб для рифа от каждого из них усугубляется».
В предыдущие два раза отмирание коснулось двух третей территории рифа: погибли кораллы и разнообразные морские животные, для которых риф является уникальной средой обитания.
Однако наиболее популярные у туристов части Большого барьерного рифа — в центре и на севере — в этом году пострадали умеренно, говорит доктор Вейхенфельд. Это дает надежду на то, что кораллы вернутся к жизни, считает он.
«Риф — это живая, динамичная система, но когда такие удары идут один за другим, рифу всё сложнее восстанавливаться. Это глобальный сигнал к самым решительным действиям для устранения последствий изменения климата», — говорит австралийский ученый.
Средняя температура на Земле уже поднялась на 1 градус Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.
По данным ООН, при повышении среднепланетарных температур на 1,5 градуса Цельсия вымрет 90% существующих морских кораллов.