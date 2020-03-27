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10:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коралловый риф у берегов Австралии снова пережил массовое вымирание

Потепление морской воды — особенно в феврале этого года — ученые считают причиной масштабной гибели кораллов самого большого на планете рифа. Умершие кораллы белеют, и это хорошо заметно с воздуха: протяженные участки рифа поражены полностью, хотя есть и благополучные участки.

Две трети рифа перенесли такой же ущерб в 2016 и 2017 годах.

Большой барьерный риф тянется на 2300 км. Он внесен в список Всемирного наследия ввиду «огромной научной и уникальной природной ценности».

В прошлом году власти Австралии были вынуждены изменить прогнозируемый статус состояния заповедного рифа с «плохого» на «очень плохое».

26 марта администрация заповедника заявила, что исследование с воздуха показало, что отмирание идет с разной интенсивностью на разных участках рифа. Но в целом побелевших участков больше, чем в 2016 и 2017 годах.

Риф только начинал выздоравливать, и вот третий раунд.
Дэвид Вейхенфельд
Старший научный сотрудник заповедника

«При глобальном изменении климата экстремальные явления, которые отражаются на кораллах, происходят чаще и усиливаются, — говорит он, — и ущерб для рифа от каждого из них усугубляется».

В предыдущие два раза отмирание коснулось двух третей территории рифа: погибли кораллы и разнообразные морские животные, для которых риф является уникальной средой обитания.

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Однако наиболее популярные у туристов части Большого барьерного рифа — в центре и на севере — в этом году пострадали умеренно, говорит доктор Вейхенфельд. Это дает надежду на то, что кораллы вернутся к жизни, считает он.

«Риф — это живая, динамичная система, но когда такие удары идут один за другим, рифу всё сложнее восстанавливаться. Это глобальный сигнал к самым решительным действиям для устранения последствий изменения климата», — говорит австралийский ученый.

Средняя температура на Земле уже поднялась на 1 градус Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

По данным ООН, при повышении среднепланетарных температур на 1,5 градуса Цельсия вымрет 90% существующих морских кораллов.

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