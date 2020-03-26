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22:17 (мск), источник: Известия

Минздрав назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в РФ

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России через 5−6 месяцев. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
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Выздоровело38+9
Инфицировано521 086+80 694
Скончалось23 568+3 799
Выздоровело122 058+10 598
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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«Сегодня, по расчетам, клинические испытания начнутся ориентировочно где-то через 5−6 месяцев. Это те сроки, которые сегодня называют разработчики», — сказал он в эфире программы «Время».

Ранее стало известно, что российские специалисты уже разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, сейчас проводятся их испытания. В частности, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже тестирует прототипы на лабораторных животных. Предположительно, внедрить препарат получится в IV квартале текущего года.

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Разработка вакцины от Федерального медико-биологического агентства уже прошла первую фазу. Оставшиеся испытания должны завершиться к июню, а получение финального варианта препарата займет 11 месяцев.

Ранее в марте ученые смогли секвенировать полный геном коронавируса. Первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом уже показали в лаборатории «Вектор».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.

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22:29 (мск)© Ньюстюб
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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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