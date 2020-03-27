Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч

На данный момент всего в мире заразились уже не менее 504 тыс. человек, умерли 4,59% из них — 23 132. Темпы распространения инфекции нарастают: отметка в 100 тыс. заразившихся была преодолена спустя два месяца (6 марта) после начала пандемии в конце декабря прошлого года, еще 100 тыс. человек заразились менее чем за две недели — к 18 марта. 22 марта в мире насчитывалось уже более 300 тыс. инфицированных, а отметка в 400 тыс. была преодолена 24 марта.
В настоящий момент случаи заражения зафиксированы более чем в 150 странах. На первом месте
В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, двое умерли.