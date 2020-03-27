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00:38 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом нового типа за два дня выросло более чем на 100 тыс. и превысило полмиллиона. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

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В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано526 044+85 652
Скончалось23 709+3 940
Выздоровело122 066+10 606
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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На данный момент всего в мире заразились уже не менее 504 тыс. человек, умерли 4,59% из них — 23 132. Темпы распространения инфекции нарастают: отметка в 100 тыс. заразившихся была преодолена спустя два месяца (6 марта) после начала пандемии в конце декабря прошлого года, еще 100 тыс. человек заразились менее чем за две недели — к 18 марта. 22 марта в мире насчитывалось уже более 300 тыс. инфицированных, а отметка в 400 тыс. была преодолена 24 марта.

В настоящий момент случаи заражения зафиксированы более чем в 150 странах. На первом месте по-прежнему остается Китай, где пик пандемии уже прошел, на несколько сотен инфицированных от него отстает Италия, следом идут США, Испания, Германия, Иран и Франция.

В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, двое умерли.

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