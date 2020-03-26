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23:17 (мск), источник: Известия

Николаев подтвердил свое нахождение на карантине

Российский певец и композитор Игорь Николаев в четверг, 26 марта, подтвердил в своем Instagram, что находится на карантине.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано521 086+80 694
Скончалось23 568+3 799
Выздоровело122 058+10 598
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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13
фотографий
13
фотографий

«Картинка из прошлой, докарантинной жизни: игра в четыре руки с Рэем Чарльзом в парке Монтре… Было ли это? А, главное, будет ли еще?.. Всем здоровья! Берегите друг друга», — написал он в подписи к фотографии.

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Ранее в четверг стало известно, что Николаев самостоятельно обратился в медицинский центр в Коммунарке. По предварительным данным, он сдал анализы на коронавирус.

24 марта сообщалось, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 520 тыс. случаев заболевания, скончались более 23,5 тыс. человек. В России 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

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Из-за пандемии коронавируса в нашей стране, как и во всем мире, были введены запреты на массовые мероприятия. Из-за этого театрам, музеям и многим другим площадкам пришлось временно закрыться. Чтобы не терять связь с аудиторией, некоторые из них уже организовали онлайн-трансляции и виртуальные экскурсии. О них — в нашей подборке.

Людмилу Нарусову и Льва Лещенко доставили в Коммунарку
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23:10 (мск)© Ньюстюб
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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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