Мир во время «чумы». Как живется на карантине в других странах

АиФ.ru пообщался с жителями нескольких стран, оказавшихся в изоляции
В Германии нет единой системы карантина, режим регулируется властями федеральных земель. Всего их 16, и каждый регион регулирует карантин самостоятельно.
Но везде людям разрешено выходить из дома, никого не заставляют запираться и изолироваться. Люди могут пойти на работу, к доктору, в магазин за продуктами или в аптеку за медикаментами. Можно выйти на прогулку, но нельзя встречаться более чем с двумя людьми одновременно (члены семьи не в счет). Еще можно навестить родителей. Я езжу к своим маме и папе, они живут в пригороде.
Я живу на западе Германии, в Дюссельдорфе. У нас закрыто все: бары, рестораны, все магазины. Открыты только супермаркеты, аптеки, автозаправки и критически важные объекты инфраструктуры, такие, как энергетические и телекоммуникационные фирмы.
В супермаркеты пускают лишь по несколько человек, так что люди вынуждены выстраиваться в большие очереди на улице. Бывало, я отстаивал очередь, а в магазине не оказывалось нужных мне товаров: муки для выпечки или туалетной бумаги. Это очень непривычно, в Германии никогда не было дефицита товаров.
Я госслужащий, нас отправили работать удаленно. Мне не нравится домашний офис, потому что, я думаю, проще и практичнее быть в офисе вместе с коллегами. Дома скучно, а на работе можно общаться с коллегами, это важно для меня.
До карантина я регулярно ходил в бассейн, но теперь не могу заниматься плаванием: все спортивные клубы и мой бассейн закрыты. Это тоже угнетает.
Но, к счастью, сидя дома я не стал есть больше.
Во всей Испании объявили чрезвычайное положение 14 марта: сначала на 15 дней, потом продлили еще на 15, до 11 апреля. И могут еще продлить. Мадрид закрыли на пару дней раньше других городов, потому что там было больше всего зараженных.
Я живу на юге, в Севилье. У нас, как и во всей стране, закрыты школы, университеты, музеи, бары, рестораны, гостиницы. На работу ходить разрешается, но большинство офисов перешли на удаленку.
Каждый вечер испанцы аплодируют с балконов врачам, такой же флешмоб устраивают в Италии и Франции.
Можно сходить в магазин за продуктами, в аптеку, к врачу, выгулять собаку и снять деньги в банкомате. Просто выйти прогуляться, сходить в парк или заняться спортом на площадке нельзя: нарушителям карантина грозят штрафы до 1500 евро.
Ходить в гости тоже нельзя, но можно навещать родственников, если им нужна помощь.
За несколько дней до карантина люди закупались впрок, поэтому в магазинах были пустые полки. Сейчас почти все есть, хотя в ближайшем ко мне супермаркете все еще не купить туалетную бумагу, перчатки, антисептик и мыло.
Теперь я не могу ходить на йогу и встречаться с друзьями: тренировки и общение полностью перешли в онлайн. В остальном на мой распорядок карантин почти не повлиял, потому что я и так работаю удаленно — редактором новостей.
Я довольно долго игнорировала все эти новости о пандемии. До 12 марта все в моей жизни было прекрасно. 14 числа мы еще ходили в ресторан, хотя там уже были приняты меры по тотальной дезинфекции всего. 15 марта рестораны закрылись. Закрылись кофейни, музеи, кинотеатры,
Но не у всех. Подруга работает в итальянской пекарне, там всегда куча экспатов, которые пьют эспрессо на баре. Маленький бар, там всегда толкотня. Я спросила: «Вы что, не регулируете количество людей?» «Нет», — ответили мне. Они работали до последнего, пока их уже законодательно не прикрыли. Я считаю, что
Пробок нет. Представляете себе
Нью-Йоркбез пробок? На Манхэттен в грузовиках приехали военные, они патрулируют улицы и призывают граждан не тусоваться. Друзья из Джерси пишут, что у них уже нельзя выходить после 8 вечера.
Офисы закрылись. Весь бизнес «не первой необходимости» приостановил работу, это строго регулируется. Я как раз в таком работала.
Я самоизолировалась еще до введения самых строгих мер. Решила быть осознанным гражданином и не разносить инфекцию. Мы даже устроили с друзьями романтический ужин в видеочате. Неплохо! Не скажу, что
Расстраивает, что парки закрылись, даже не выйдешь на пробежку. Всех просят выходить из дома только по необходимости: в аптеку, магазин, погулять с собакой. У меня собаки нет, мне, чтобы погулять, нужен повод. Обычно это поход магазин.
Моя подруга шутит, что эффективнее всего было бы выпустить 2−3 львов из зоопарка и отправить их гулять по улицам. Вот тогда был бы карантин так карантин!
У нас на 14 дней ввели строгий карантин. Музеи, рестораны, отели и все магазины, кроме супермаркетов, закрыты. Школьники и студенты учатся удаленно.
Чтобы получить разрешение на выход из дома, мы должны заполнить форму на сайте правительства или отправить бесплатное СМС на определенный номер. В нем мы указываем имя, фамилию, адрес, код причины, по которой мы выходим. В списке допустимых причин — работа (с ответственным заявлением от работодателя), поход в аптеку или к врачу, в банк, в магазин товаров первой необходимости, если оттуда не предусмотрена доставка. Еще можно выходить, если нужно оказать помощь нуждающимся (например, престарелым родителям), или на церемонию (похороны, свадьба, крещение).
Можно заниматься спортом на открытых площадках, но соблюдая дистанцию в полтора метра. Можно выгуливать домашних животных.
При нарушении карантина — штраф 150 евро.
Правительство вынуждено вводить меры по поддержке экономики: налоговые каникулы, финансирование бизнеса. Сотрудники, с которыми временно приостановили трудовой договор, получат компенсацию 800 евро. Закрытые предприятия будут платить только 60 процентов арендной платы за март и апрель.
Мой образ жизни не особо изменился, я всегда работала удаленно, из дома. Только работы теперь нет. Это пугает больше всего. Греция — это туризм, я сама занята в этой отрасли. А она пострадала больше всего.
Мы даже не знаем, будет ли туристический сезон. Очень надеемся, что будет. Визовый центр Греции выдает визы тем, кто планирует приехать после 1 мая. Тем, кто получил визу на более ранние даты, ее заменят и продлят. Мы настроены оптимистично, ждем туристов: море и солнце никто не отменял!
Конечно, немного напрягает, что твою свободу воли ограничивают, что ты не можешь выбирать, куда пойти.
Но в целом греки отнеслись к происходящему с пониманием. Многие не сразу поняли, насколько все серьезно, и, когда ввели карантин, они поехали по островам и горным деревушкам, где очень слабая медицина. Поэтому власти и пошли на такие жесткие меры! Но сейчас многие осознали опасность и жалеют, что карантин не ввели раньше.