США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты статистики в стране.
По ее данным, США, где зарегистрированы 81 тысяча 321 случай заболевания, в четверг обошли Италию и Китай.
В то же время Университет Джонса Хопкинса
При этом число случаев в США стремительно растет, быстрее, чем в Италии, в то время как в Китае число новых случаев исчисляется не тысячами, как в США, а лишь десятками в день.
Комментируя новость о выходе США на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, Дональд Трамп заявил, что причина этого — в проведении массового тестирования.
«Думаю, надо отдать должное нашему тестированию», — сказал президент журналистам в пятницу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.