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00:50 (мск), источник: РИА Новости

США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты статистики в стране.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано526 044+85 652
Скончалось23 709+3 940
Выздоровело122 066+10 606
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты статистики в стране.

По ее данным, США, где зарегистрированы 81 тысяча 321 случай заболевания, в четверг обошли Италию и Китай.

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В то же время Университет Джонса Хопкинса по-прежнему отдает США третье место с небольшим отрывом — чуть более 80 тысяч случаев, в то время как в Китае 81,7 тысячи случаев.

При этом число случаев в США стремительно растет, быстрее, чем в Италии, в то время как в Китае число новых случаев исчисляется не тысячами, как в США, а лишь десятками в день.

Комментируя новость о выходе США на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, Дональд Трамп заявил, что причина этого — в проведении массового тестирования.

«Думаю, надо отдать должное нашему тестированию», — сказал президент журналистам в пятницу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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