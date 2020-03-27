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00:57 (мск), источник: РИА Новости

Из Киева в Москву отправится организованный из-за COVID-19 спецпоезд

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Специальный поезд, который привезет россиян на Родину из-за ситуации с коронавирусом, отправится в пятницу вечером из Киева в Москву, сообщали РИА Новости в РЖД.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинёв. Курсировали лишь составы Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ. Однако в связи с COVID-19 курсирование и этих поездов было остановлено.

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Правительство РФ поручало из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины. РЖД в день опубликования поручения сообщали, что спецпоезд для вывоза россиян согласован.

Он будет состоять из 18 вагонов и иметь порядка 800 мест. Билеты предлагалось купить только на сайте Украинских железных дорог. Продажи открылись в четверг. Согласно данным на сайте Украинских железных дорог, поезд номер 906 отправится из Киева в 18.36 в пятницу и прибудет в Москву 28 марта утром. Он привезёт на Родину россиян.

В обратном направлении под номером 905 состав с украинцами отправится из Москвы в тот же день в 19.35 и прибудет в Киев утром 29 марта.

Поезд проследует без остановок в пути. В РЖД отмечали, что в пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

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