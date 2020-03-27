Самый старый российский спутник связи вывели из эксплуатации

Аппарат «Экспресс-А4» отправили в космос в июне 2002 года. Он был самым старым из действующих российских спутников связи. Расчетный срок службы аппарата составлял семь лет.
По данным сайта «Космической связи», в настоящее время в составе орбитальной группировки этого оператора функционируют 10 спутников. «Экспресс-А4» исчез из этого списка, хотя еще осенью значился в нем.
Аппарат работал на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 786 километров) в точке стояния 145 градусов восточной долготы над Тихим океаном.
По данным сервиса отслеживания положения спутников n2y0.com, сейчас «Экспресс-А4» дрейфует в западном направлении по орбите выше геостационарной и находится над Атлантическим океаном. Такое передвижение характерно для спутников, которые выведены из эксплуатации и переведены на орбиту захоронения. На ней спутники смогут находиться вечно, не создавая угрозы другим аппаратам.
На смену выведенному из эксплуатации «Экспрессу-А4» изготавливается «Экспресс-АМУ7».
Ранее сообщалось, что планировавшийся в конце марта запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложен на конец мая из-за обнаружения бракованных болтов в ракете-носителе «Протон-М». Также на 2021 год намечается запуск «Протоном-М» аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».