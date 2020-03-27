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04:54 (мск), источник: РИА Новости

Самый старый российский спутник связи вывели из эксплуатации

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Телекоммуникационный спутник «Экспресс-А4», запущенный в космос в 2002 году, выведен из эксплуатации, отработав в 2,5 раза больше положенного срока, следует из информации, размещенной на сайте предприятия «Космическая связь» (оператор спутников «Экспресс»).

Источник: РИА Новости

Аппарат «Экспресс-А4» отправили в космос в июне 2002 года. Он был самым старым из действующих российских спутников связи. Расчетный срок службы аппарата составлял семь лет.

По данным сайта «Космической связи», в настоящее время в составе орбитальной группировки этого оператора функционируют 10 спутников. «Экспресс-А4» исчез из этого списка, хотя еще осенью значился в нем.

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Аппарат работал на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 786 километров) в точке стояния 145 градусов восточной долготы над Тихим океаном.

По данным сервиса отслеживания положения спутников n2y0.com, сейчас «Экспресс-А4» дрейфует в западном направлении по орбите выше геостационарной и находится над Атлантическим океаном. Такое передвижение характерно для спутников, которые выведены из эксплуатации и переведены на орбиту захоронения. На ней спутники смогут находиться вечно, не создавая угрозы другим аппаратам.

На смену выведенному из эксплуатации «Экспрессу-А4» изготавливается «Экспресс-АМУ7».

Ранее сообщалось, что планировавшийся в конце марта запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложен на конец мая из-за обнаружения бракованных болтов в ракете-носителе «Протон-М». Также на 2021 год намечается запуск «Протоном-М» аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

Во время загрузки произошла ошибка.
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