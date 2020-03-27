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09:06 (мск), источник: РИА Новости

Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато примерно на десять дней, далее идет спад при условии соблюдения карантина, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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«В США еще не вышли на плато или пик коронавируса. Если про Италию можно говорить, что они вышли на плато, то мы (в США — ред.) еще не вышли на пик. Сейчас у нас набор пика, то есть у нас каждый следующий день больше больных, чем в предыдущий день. Плато — это когда мы достигли пика и каждый следующий день у нас примерно одинаковое число вновь заболевших. Мы какое-то время будем находиться на плато, а потом эпидемия идет на спад», — сообщила она.

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По мнению Барановой, в Нью-Йорке пик будет достигнут где-то через две недели.

Она отметила, что в Китае эпидемия пошла на спад, но тем не менее каждый день там фиксируются 20−30 новых больных.

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк, по словам губернатора штата Эндрю Куомо, за последние сутки увеличилось на 100 человек и достигло 385.

«Но (США — ред.) до этого еще очень и очень далеко, а Россия только заходит на набор пика…» — сказала Баранова.

Она также уточнила, что теоретически плато длится примерно один инкубационный период, то есть примерно за десять дней плато переходит к уменьшению случаев, но это при соблюдении карантина.

«Если карантин не соблюдать, то все что хочешь может случиться», — сказала биолог.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики, превысило 75 тысяч человек, скончались более тысячи. США занимают третье место в мире по числу выявленных случаев заболевания: в Китае, по данным университета, зарегистрировано почти 82 тысячи заболевших, более 3,2 тысячи скончались, на втором — Италия, где более 80,5 тысячи заболевших и более 8,1 тысячи умерших.

Применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом — замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью, заявила ранее представитель ВОЗ. По последним данным, в России было подтверждено 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 человек, двое скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.

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