Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад

«В США еще не вышли на плато или пик коронавируса. Если про Италию можно говорить, что они вышли на плато, то мы (в США — ред.) еще не вышли на пик. Сейчас у нас набор пика, то есть у нас каждый следующий день больше больных, чем в предыдущий день. Плато — это когда мы достигли пика и каждый следующий день у нас примерно одинаковое число вновь заболевших. Мы
По мнению Барановой, в
Она отметила, что в Китае эпидемия пошла на спад, но тем не менее каждый день там фиксируются 20−30 новых больных.
Число жертв коронавируса в штате
«Но (США — ред.) до этого еще очень и очень далеко, а Россия только заходит на набор пика…» — сказала Баранова.
«Если карантин не соблюдать, то все что хочешь может случиться», — сказала биолог.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики, превысило 75 тысяч человек, скончались более тысячи. США занимают третье место в мире по числу выявленных случаев заболевания: в Китае, по данным университета, зарегистрировано почти 82 тысячи заболевших, более 3,2 тысячи скончались, на втором — Италия, где более 80,5 тысячи заболевших и более 8,1 тысячи умерших.
Применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом — замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью, заявила ранее представитель ВОЗ. По последним данным, в России было подтверждено 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 человек, двое скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.