Самые опасные люди: суперраспространители инфекций

Самая знаменитая — Тифозная Мэри, вызвавшая в начале ХХ века две волны брюшного тифа в
До пандемии тяжелого острого респираторного синдрома SARS, больше известного как атипичная пневмония, разразившаяся в 2003—2004 годах, эпидемиологи руководствовались правилом 20/80, согласно которому 80 процентов всех заражений в любой популяции происходят через 20 процентов носителей.
Исследования показали, что в эпидемии SARS ключевую роль играли отдельные люди, без которых, возможно, ничего бы и не было. Таких называют суперраспространителями, а массовое заражение от них — суперраспространением.
В конце концов Мэри вычислили и задержали, поместив в больницу, где она провела три года. Мэри считала, что ничем не болеет и ее держат на карантине напрасно.
В феврале 2003 года 64-летний врач Лю Цзяньлунь из университета Чжуншань в Гуанчжоу приехал в Гонконг на семейную свадьбу и поселился в номере 911 отеля Metropole. Перед этим он лечил пациентов с симптомами ОРВИ. Несмотря на недомогание, которое, как позже выяснилось, было
Так, 78-летняя канадская туристка, вернувшись в Торонто, заразила сына, лечившегося в госпитале, что привело к более чем ста новым случаям. В Сингапуре все 94 диагноза эпидемиологи отследили до «комнаты 911».
ВОЗ признала Лю Цзяньлуня, который к тому времени умер от атипичной пневмонии в больнице Гонконга, «нулевым пациентом» — виновником большинства заражений SARS в 29 странах за пределами Китая. Страница с подробностями расследования этого суперраспространения на сайте ВОЗ называется «Хронология серийного убийцы».
Часто суперраспространение происходит в больницах. Так было при пандемии SARS 2003−2004 годов и в 2015-м во время вспышки ближневосточного респираторного синдрома MERS в Южной Корее, когда один инфицированный вирусом
Ученые считают, что суперраспространение характерно для всех инфекционных эпидемий. Эпизоды массового заражения от одного носителя выявлены для туберкулеза, кори и многих других заболеваний.
В катастрофической эпидемии лихорадки Эбола 2014−2015 годов в Западной Африке около трех процентов инфицированных в конечном итоге оказались ответственны за заражение 61 процента всех пациентов. В основном это были молодые люди, ухаживающие за больными, общительные и коммуникабельные.
Опыт Эболы показал, что важнейшую роль в распространении инфекции играет социальное поведение. Так, в 2014 году в Гвинее на похороны популярной народной целительницы, которая «лечила» от Эболы, заразилась и умерла, пришли сотни людей. Через несколько дней поставили более трехсот диагнозов как в самой Гвинее, так и в соседней
Всемирная организация здравоохранения пока не применяет термин «суперраспространение» в связи с пандемией короноавируса SARS-CoV-2. На сайте ВОЗ читаем: «Предполагается, что репродуктивное число нового коронавируса — вторичных инфекций, вызванных одним инфицированным, составляет от двух до 2,5. Но в некоторых случаях этот показатель выше».
И эти случаи известны:
Особая история произошла в Южной Корее.
Сначала эпидемия COVID-19 в Южной Корее развивалась довольно медленно, до середины февраля было всего 30 диагнозов. Все изменил так называемый 31-й пациент — 61-летняя прихожанка Церкви Иисуса культа Синчхончжи из города Тэгу.
Неизвестно, где она заразилась, но всего за три дня, посетив две больницы, два собрания в церкви, на каждом из которых присутствовали более 500 человек, а также фуршет в отеле, она инфицировала сотни. Из 4400 обследованных прихожан церкви Синчхончжи диагноз подтвердили у 544-х, 9000 поместили на карантин. Как пишет Reuters со ссылкой на Корейский центр по профилактике и контролю заболеваний, от пациента 31 пострадали несколько тысяч человек.
Помимо социального поведения, важна и биология. Очевидно, что некоторые распространяют вирус намного интенсивнее.
Это зависит и от вирулентности инфекции в
Иногда суперраспространителями становятся те, кто чрезвычайно терпим к патогену, — у них долго не возникает симптомов. А иногда, наоборот, — люди с более слабой иммунной системой, у которых вирус реплицируется особенно быстро. Ученые этого до конца не понимают. Выраженные симптомы, такие как кашель или чихание, тоже ускоряют инфицирование.
Чтобы не допустить массового заражения от одного человека, важно как можно раньше выявить суперраспространителя и определить людей, с которыми он контактировал. Так делали еще в XIX веке. Той же стратегии придерживалась ВОЗ во время вспышки атипичной пневмонии в 2003—2004 годах.