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09:18 (мск), источник: Интерфакс

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — У 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — сообщил Проценко в фейсбуке.

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Он уточнил, что «в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что состояние народного артиста улучшилось, что дает возможность врачам рассчитывать на благоприятное развитие событий.

24 марта стало известно, что Лещенко с супругой госпитализированы в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Накануне его перевели в реанимацию.

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