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11:41 (мск), источник: ТАСС

Twitter удалил фейки о якобы принятом приказе о комендантском часе в Москве

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что ведомство готово к введению жестких мер за распространение недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в России.

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Скончалось24 110+2 930
Выздоровело123 268+90 751
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сеть микроблогов Twitter удалила фейки о якобы принятом приказе министра обороны РФ о введении комендантского часа в Москве. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации о введении в городе Москве комендантского часа», — сказали в пресс-службе.

Таким образом американская компания выполнила требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее пресс-служба сообщила, что Роскомнадзор готов к введению жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России. Ведомство также уведомило о круглосуточном мониторинге всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди россиян. Согласно сообщению пресс-службы, эти меры принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:30 MSK, 27.03
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