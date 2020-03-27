Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — заявил он в пятницу «Интерфаксу».
«Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в
По его словам, «динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных». «Сейчас (по данным за прошлый день, 26 марта — ИФ) зафиксировано 840 случаев, из них 182 новых. В прошлый день новых было 163, так что, как видите, увеличение не идет в геометрической прогрессии и даже не в пять или в десять раз», — сказал он.
Брико отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования. «Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания», — сказал эксперт.
Он напомнил, что коронавирус